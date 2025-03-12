Особенности весеннего ухода за зрелой кожей

После зимнего стресса — сухого воздуха, резких температурных перепадов и нехватки солнца — кожа женщин возраста 40+ особенно нуждается в поддержке. Весной важно обновить уход, чтобы вернуть лицу, шее и телу свежесть, сияние и упругость. Как это сделать правильно? Разбираемся вместе с косметологом Ириной Головиной.

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Замена плотного зимнего ухода на более легкий

Зимой кожа привыкла к насыщенным питательным кремам, которые защищали ее от мороза и ветра. Весной важно сменить текстуры на более легкие, но при этом сохраняющие интенсивное увлажнение.

«Выбирайте гелеобразные текстуры и эмульсии. Отличный вариант — кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами и экстрактами водорослей, которые глубоко увлажняют, но не перегружают кожу. Если кожа сухая, постепенно уменьшайте плотность средств, сочетая их с увлажняющими сыворотками», — предлагает эксперт.

Активное увлажнение — ключ к свежему лицу

Весной покровы могут страдать от обезвоженности из-за активного солнца и ветра. А зрелая кожа особенно чувствительна к потере влаги, ведь с возрастом ее естественные запасы сокращаются.

Добавьте в уход сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами и витамином B5, используйте увлажняющий тоник или термальную воду перед нанесением крема — это поможет коже лучше впитывать активные вещества.

Попробуйте маски с увлажняющими компонентами 2–3 раза в неделю. Хорошо работают тканевые маски с экстрактами алоэ, шелка и муцина улитки.

Освежение и деликатное обновление кожи

Зрелая кожа нуждается в регулярном обновлении, но весной важно делать это мягко, чтобы не травмировать эпидермис. Агрессивные скрабы и жесткие кислоты лучше оставить для осени.

«Замените жесткие скрабы на ферментные пилинги или мягкие кислотные тоники (например, с молочной или миндальной кислотой). Используйте энзимные маски — они деликатно растворяют ороговевшие клетки, делая кожу гладкой и сияющей. Добавьте ретинол или бакучиол — они помогут улучшить текстуру кожи, но вводите их постепенно, чтобы избежать раздражения», — советует врач.

Усиленная защита от солнца

Весной солнечная активность возрастает, а зрелая кожа более уязвима к фотостарению. Пигментные пятна, морщины и потеря эластичности — все это ускоряется под воздействием ультрафиолета.

Каждый день наносите SPF 30–50, даже если солнце не кажется активным. Выбирайте санскрины с антиоксидантами (витамин C, феруловая кислота), которые нейтрализуют свободные радикалы. Если хотите дополнительную защиту — носите очки и шляпы, чтобы избежать появления морщин в зоне глаз и на лбу.

Питание кожи изнутри: витамины и вода

Весной организм перестраивается, а кожа — зеркало нашего внутреннего состояния. Недостаток витаминов и обезвоженность сразу отражаются сухостью, тусклым цветом лица и снижением тонуса.

Пейте достаточно воды — не менее 1,5 литров в день, чтобы поддерживать уровень увлажненности организма в целом. Добавьте в рацион омега−3 жирные кислоты (рыба, орехи, льняное масло), которые делают кожу упругой и эластичной. Обратите внимание на витамины A, C, E, D и коллаген — они помогают бороться со старением и улучшают регенерацию кожи.