Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном платье без бюстгальтера

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид прошла по подиуму на показе Saint Laurent на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном платье без бюстгальтера
© Lenta.ru

28-летняя манекенщица продефилировала в синем кружевном платье с подплечниками, сквозь которое просвечивала обнаженная грудь. Помимо этого, дизайнеры одели Хадид в капроновые колготки и лаковые туфли. Ее образ завершило массивное ожерелье из металла серебряного оттенка.

Ранее Хадид расстегнула штаны на новых откровенных фото. Модель поделилась кадрами со съемки для бренда Frankies Bikinis.

Тренды
Белла Хадид