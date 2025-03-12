Что такое биоритмы кожи и как они помогут сохранить молодость

Хирург Решетняк: ночной крем с ретинолом поможет сохранить молодость кожи. Кожа — не просто зеркало возраста, а тонкий механизм, шестерёнки которого вращаются в унисон с восходом солнца, сменой сезонов и разными привычками. Учёные доказали, что тот, кто учитывает её внутренние часы, получает не просто временный эффект, а долгосрочную инвестицию в красоту. Как расшифровать этот тайный код, «Секрет» узнал у пластического хирурга клиники «Семейная» Оксаны Решетняк.

Утро: время активировать защиту

С 6:00 до 9:00 кожа запускает «режим бодрствования», пока вы наслаждаетесь первым глотком кофе, отметила врач в беседе с «Секретом».

В этот момент сальные железы вырабатывают липидную плёнку — естественный барьер против УФ-излучения и загрязнений. А иммунные клетки достигают пика активности, нейтрализуя бактерии, попавшие на кожу за ночь.

Ошибка, которая старит: пропуск солнцезащитного крема. Даже в пасмурный день 80% ультрафиолета проникают сквозь облака, разрушая коллаген и провоцируя пигментацию.

«Чтобы этого избежать, нанесите сыворотку с витамином С (он усиливает защиту от свободных радикалов) и SPF 30+. Для сухой кожи идеален крем с гиалуроновой кислотой — он удержит влагу, не утяжеляя текстуру», — Оксана Решетняк.

День: битва со стрессом

С 12:00 до 18:00 кожа подвергается максимальной нагрузке, так как под воздействием солнца и городского смога накапливаются токсины. В связи с этим pH баланс смещается, создавая среду для воспалений, пояснила медик.

Невидимый враг: кондиционеры и обогреватели. Они нарушают гидролипидный барьер, заставляя кожу метаться между жирным блеском и сухостью.

«Чтобы предотвратить эти проблемы, держите в сумке мини-спрей с термальной водой. Распылите его поверх макияжа и промокните салфеткой — это освежит кожу, не нарушая тональный крем», — посоветовала доктор.

Ночь: час волшебного преображения

С 22:00 до 4:00, пока вы спите, кожа трудится: скорость деления клеток увеличивается в 3 раза — это лучший момент для обновления, рассказала специалист.

По её словам, в это же время синтез коллагена достигает пика, разглаживая морщины и укрепляя овал лица.

При этом голубой свет от гаджетов способен украсть молодость, ведь он подавляет выработку мелатонина — гормона, который не только регулирует сон, но и восстанавливает ДНК клеток.

«За час до сна нанесите ночной крем с ретинолом или пептидами. Эти ингредиенты работают в тандеме с естественными процессами регенерации», — Оксана Решетняк.

Сезонные циклы: почему зимой кожа стареет быстрее

Зимой холод и сухой воздух заставляют кожу «закрываться», поскольку роговой слой утолщается, придавая лицу тусклый оттенок.

А пониженная выработка себума (секрета сальных желез, расположенного в коже) ведёт к обезвоженности и микротрещинам, объяснила эксперт.

Летом ультрафиолетовое излучение и высокая влажность провоцируют окислительный стресс. Активность сальных желез усиливается, но избыток кожного жира смешивается с потом, вызывая акне, добавила Решетняк.

Вот какое есть решение:

зимой использовать кремы с церамидами и маслом ши (они восстанавливают липидный барьер);

летом переходить на лёгкие флюиды с антиоксидантами (витамин Е, феруловая кислота) и SPF 50+.

3 правила, которые изменят всё

Для сохранения молодости кожи специалист порекомендовала придерживаться элементарных правил. И вот каких:

Соблюдайте хронотип ухода. Днём — защита, ночью — восстановление. Например, ретинол следует наносить только вечером, так как солнечный свет его нейтрализует. Адаптируйтесь к сезону. Тяжёлые текстуры зимой, лёгкие — летом. Осенью лучше всего добавить сыворотку с гиалуроновой кислотой для борьбы с обезвоженностью. Не игнорируйте сигналы. Шелушение, жирный блеск или стянутость — это не капризы, а просьбы о помощи.

Красота, которая не зависит от возраста

Синхронизация с биоритмами кожи — это не тренд, а осознанный подход к себе, подчеркнула хирург.

Если учитывать все потребности кожи, то даже простые кремы смогут помочь снизить риск раннего появления морщин, поделилась врач.

В 2023 году исследование, опубликованное в журнале Dermatology and Therapy, подтвердило, что женщины, соблюдающие циркадные ритмы кожи, на 47% реже сталкиваются с возрастными изменениями.

«Ваша кожа уже готова к переменам. Осталось только перевести часы», — заключила Решетняк.

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