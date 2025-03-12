«Какое-то безумие». Бренд представил ремень с портретом Сталина

Французский бренд Enfants Riches Deprimes представил на Неделе моды в Париже ремень с необычным дизайном. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте фэшн-обозревателя с никнеймом @ly.as в TikTok.

В размещенном ролике запечатлены модель и стилист. Манекенщик предстал перед камерой в черной рубашке, кожаной дубленке с мехом, брюках с высокой посадкой и сапогах с высоким голенищем. При этом его образ дополняли перчатки и широкий ремень с портретом советского вождя Иосифа Сталина на пряжке.

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Пользователи сети отреагировали на данный аксессуар в комментариях под видео.

«Богатые дети в репрессии», «Хм, это ненормально», «Это какое-то безумие», «Дизайнерам должно быть стыдно», «Они могли надеть на себя портрет кого угодно, но выбрали Сталина», — возмущались они.

В феврале сообщалось, что чилийский бренд Tropical создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети.