Депутат призвал защитить потребителей от косметики «La Roche-Posay»

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите россиян в связи с информацией об обнаружении ядовитого канцерогена бензола, вызывающего рак, в косметике фирмы «La Roche-Posay». Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, на данный момент продукт до сих пор есть в продаже в российских магазинах и на маркетплейсах.

«Уважаемая Анна Юрьевна, проверить представленную информацию и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что частная лаборатория Valisure нашла опасный компонент бензол в десятках известных брендов косметики. Он уточнил, что только сейчас компания L'Oreal отозвала из продажи партию кремов Effaclar Duo после обнаружения компонента.

До этого агентство Bloomberg писало, что французская компания L'Oreal отозвала из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за содержащегося в нем бензола. В средстве содержится перекись бензоила, которая помогает убивать бактерии на коже и лечить акне.

В публикации говорится, что независимая лаборатория в Коннектикуте выявила загрязнение бензолом многих популярных продуктов с перекисью бензоила и обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой отозвать загрязненные средства.