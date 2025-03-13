Нейл-стилист рассказала, какой дизайн ногтей будет в тренде весной

Весной 2025 года в тренде будет френч с втиркой-хамелеоном, которая останется прозрачной, но придаст маникюру разноцветное мерцание. Об этом «Москве 24» рассказала нейл-стилист Оксана Новикова.

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По ее словам, обладательницам красивой ногтевой пластины подойдет тренд на «голые» ногти, когда при маникюре не используется искусственное покрытие.

«Каждую весну к нам возвращается мода на градиенты в пастельных оттенках. Но в этом году в тренде именно полупрозрачный дымчатый градиент. Добиться такого эффекта можно с помощью полупрозрачных гелей и гель-лаков. <...> Весна — это всегда цветы, но в этом году они объемные и футуристичные: прозрачные, витражные или плотные насыщенные, состоящие из мазков», — добавила Новикова.

Специалист отметила, что актуальными в этом сезоне останутся и акварельные текстуры, такой вариант можно выполнить красками, аквакаплями или гель-лаком.

Подолог Екатерина Солодова до этого предупредила о последствиях перенашивания гель-лака на ногтях пальцев ног. По словам Солодовой, увеличение срока носки гель-лака грозит травмами ногтей и развитием инфекций.