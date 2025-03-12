Как Кейт Миддлтон адаптирует голливудские тренды под себя
Мы преклоняемся перед этим весенним трендом, одобренным самой Кейт Миддлтон! На прошлой неделе, во время торжественной церемонии по случаю Дня Содружества, принцесса Уэльская с гордостью показала ещё один воздушный бант — крошечную деталь, которая с недавнего времени занимает не последнее место в её гардеробе.
Он был расположен в зоне декольте и подчёркивал приталенный силуэт алого пальто. Небольшой акцент смягчил весь образ и подчеркнул строгий крой верха. На ней также были шляпка, туфли на каблуках и клатч в тон, а ещё изысканное жемчужное колье и серьги, которые принадлежали королеве Елизавете II и принцессе Диане.
Кейт далеко не единственная стильная икона, которая решила подчеркнуть свою энергию с помощью бантов: Ариана Гранде воплотила образ злой героини Глинды в топе Bode с таким декором во время пресс-тура, а затем выбрала туфли с рубиновыми бантиками по случаю церемонии вручения премии «Оскар» в 2025 году. Ким Кардашьян также надела множество бантов на кинопремию, а Хейли Бибер появилась с ними уже на афтерпати от Vanity Fair.