Стилист рассказала, какие очки будут в тренде в 2025 году

В 2025 году в тренде будут овальные солнцезащитные очки в стиле 1990-х и модели "кошачий глаз". Об этом "Москве 24" рассказала стилист Камилла Шигабутдинова.

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По ее словам, для образов в стиле "тихая роскошь" лучше всего подойдут варианты с тонкой золотой оправой, для винтажного - с оправой в коричневых, темно-красных или вишневых оттенках.

"В этом году продолжает набирать обороты мода на минимализм, поэтому очки с тонкой оправой и лаконичным дизайном станут отличным выбором. Они не перегружают лицо и сочетаются с любым стилем одежды, подчеркивают естественную красоту и добавляют образу легкости", - отметила Шигабутдинова.

Стилист также рекомендует присмотреться к прямоугольным моделям, вариантам с толстой оправой, очкам в форме маски или с цепочкой. Она отметила, что последняя позволит сделать наряд более интересным.

Врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Александр Кусков до этого рассказал "Газете.Ru", что солнцезащитные очки защищают глаза от чрезмерного ультрафиолетового излучения, которое может привести к различным проблемам со зрением. Чтобы выбрать действительно работающий аксессуар, важно обращать внимание на маркировку, указанную на заушниках или в паспорте изделия.