Как прошел показ Louis Vuitton осень-зима 2025/26

В день проведения шоу многие гадали, где именно пройдёт показ Louis Vuitton и почему туда нужно добираться на автобусе? Местом икс оказался L'etoile du Nord — бывшая штаб-квартира железнодорожной компании, которая была основана ещё до создания национальной железной дороги Франции. Здание недавно отреставрировали, но в преддверии переезда новых арендаторов Николя Гескьер занял это место. Расположенный по соседству с Северным вокзалом, он стал идеальным местом для показа его новой осенней коллекции.

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«Я начал с идеи чего-то очень коллективного — платформы станции. Здесь люди встречаются, расстаются, здесь люди счастливы снова быть вместе, им грустно расставаться друг с другом. Люди, которых вы видите хоть раз в жизни, выглядят так, что вы, возможно, никогда их не забудете, и это может повлиять на вас, что, как мне кажется, в какой-то мере относится и ко мне», — поделился дизайнер.

Он разработал концепцию, попросив команду своей студии рассказать об их любимых фильмах с участием поездов. У Николя сформировался особенный список, куда вошли: «2046», «Сквозь снег», «Короткая встреча», «Касабланка», «Те, кто меня любит, поедут поездом» и конечно же, «Гарри Поттер».

«Поэтому мы решили, что всё будет пересекаться: десятилетия, время, эмоции, внешность», — добавил он.

Не было никакой очевидной связи между отсылками к фильмам и нарядам, которые демонстрировались на подиуме. Вместо этого дизайнер подарил нам новых узнаваемых персонажей. Кто-то направлялся домой на каникулы, смешивая город и сельскую местность; другие были на рыбалке, одетые в тёплые пальто и с дорожными сумками на бедрах, или направлялись на однодневную прогулку. Некоторые из них забронировали билеты на Восточный экспресс и были одеты в соответствующие статусу роскошные наряды из бархата с ручной вышивкой. А ещё были пассажиры в добротных тренчах или спортивных куртках с сумками-кейсами в руке.

Естественно, был и сотрудник французской сети поездов TGV, одетый в комбинезон и галстук-бабочку проводника. Гескьер помнит торжественное открытие этого поезда, ещё когда он был ребёнком. Но самым виртуозным было упоминание о Kraftwerk — немецкой электронной группе, известной своим хитом 1977 года Trans-Europe Express.

Гескьер, похоже, действительно наслаждался всем происходящим и неожиданными сочетаниями, которые являются одним из его фирменных приёмов. В то же время он сохранил более приземлённый стиль, чем тот, который мы обычно видим в Louis Vuitton. Например, топы и платья, усыпанные кристаллами были похожи на хлопчатобумажные футболки.

В место того чтобы отправить моделей на заключительную проходку, он направил их на балконы над местом проведения шоу. На протяжении всего показа они выполняли двойную функцию экранов, демонстрируя сцены, на которых путешественники прогуливаются взад и вперёд, иногда пересекаясь, а иногда одновременно двигаясь в одном направлении.

«Модели будут смотреть шоу вместе с вами, ребята. Здесь нет разделения. Мы все вместе. Вот что важно», — сказал Гескьер.

Он точно умеет вызвать отклик в сердце каждого!