Дуа Липа снялась в купальнике для рекламы

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном образе для рекламы духов Yves Saint Laurent. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя звезда позировала в кадре на фоне скал в черном купальнике без бретелей и с вырезами по бокам. При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру.

Стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос. В качестве аксессуаров исполнительнице подобрали массивные серьги-кольца и многочисленные браслеты золотого и серебряного оттенка.

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В декабре Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах. Звезда предстала перед камерой в белом ультракоротком изделии из искусственного меха и черных капроновых колготках.