Что такое Circus Core и как его носить

Цирк — это мир, где реальность смешивается с фантазией, а каждый образ словно сошел со страницы волшебной сказки. Circus Core — это эстетика, вдохновленная магией зрелищного искусства, его яркими костюмами, блестящими деталями, шутовскими мотивами и театральностью. Это стиль, в котором смешивается наивность, дерзость и немного таинственности. Хотите попробовать себя в роли цирковой принцессы? Тогда добро пожаловать в мир, где экстравагантность сочетается с элегантностью, а обычная одежда превращается в часть грандиозного представления. Обсудили тему со стилистом Машей Ведерниковой.

Что такое Circus Core

Это эстетика, вдохновленная винтажными цирковыми костюмами, кукольными платьями, карнавальными мотивами и драматичной роскошью. В этом стиле можно найти отголоски готики, викторианской эпохи, клоунского гротеска и бурлеска.

«Прежде всего, это пышные юбки и корсеты, рюши, банты и оборки, создающие эффект воздушности. Обязательно — контрастные цвета, особенно черно-белая клетка „арлекин“, алый, золотой и глубокий синий. Бархат, атлас, кружево и сетка — ткани, которые добавляют роскоши. Перчатки, воротники, цилиндры и мини-шляпки — знаковые аксессуары. Не забудем и про обувь с винтажными элементами: ботильоны на шнуровке, балетки, лакированные туфли. Этот стиль можно сделать как театральным и эпатажным, так и романтичным и утонченным — главное, найти баланс», — объясняет эксперт.

Выбирайте правильные силуэты и ткани

В основе циркового образа — выразительные формы. Это могут быть корсеты, расклешенные юбки, пышные рукава, многослойные платья и жакеты с подчеркнутой талией.

Попробуйте бархатные платья с кружевными вставками или юбки в стиле 50-х годов. Добавьте кружевные манжеты, жабо или съемные воротнички — это создаст эффект театральности. Легкие, воздушные ткани, такие как фатин и органза, добавят игривости, а бархат и атлас — глубины.

Играйте с цветами и узорами

Самые популярные оттенки в Circus Core — черный, белый, красный, золото, глубокий синий и изумрудный. Контрастные сочетания создают эффект яркости и драматичности.

Можно сочетать строгую геометрию с игривыми деталями: например, строгий корсет с пышной юбкой из тюля или жакет в духе циркового конферансье с оборками и кружевом — или даже с джинсами, если вам не по душе слишком театральный образ.

Аксессуары решают все

Circus Core — это стиль, где детали имеют огромное значение. Вы можете добавить лишь пару знаковых аксессуаров — и образ уже будет выглядеть волшебно.

«Мини-шляпки, цилиндры, винтажные вуали подчеркнут ретро-стилистику, а перчатки (длинные атласные или кружевные) придадут элегантности. Воротники-жабо, банты, кружевные чокеры — добавят романтичной театральности. Золотые броши, крупные винтажные серьги, подвески с ключами или масками создадут ощущение циркового волшебства», — говорит стилист.

Можно также поиграть с гримом: небольшая «слеза» под глазом, яркие губы или темные стрелки добавят образу загадочности.

Правильная обувь — залог завершенности образа

В Circus Core не бывает случайной обуви — каждый элемент должен вписываться в общую концепцию. Туфли с ремешком (Mary Jane) — классический выбор, ботильоны на шнуровке создают винтажную атмосферу. Лакированные туфли на каблуке с декоративными деталями — идеальный вариант для вечернего образа, а балетки с завязками или миниатюрные сапожки — для более нежного и сказочного образа или на повседневные варианты. Главное — избегать слишком простых моделей. Обувь в стиле цирка должна привлекать внимание, будь то необычные пряжки, контрастные шнурки или блестящие элементы.

Макияж и прическа: завершающий штрих

Образ цирковой принцессы — это не только одежда, но и тщательно продуманный макияж и прическа. Это могут быть красные губы — яркие, винные, вишневые оттенки, небольшие элементы циркового грима — легкий румянец, нарисованные веснушки или акцент в виде миниатюрной звезды под глазом. Хороши локоны в стиле ретро — крупные волны, собранные на одну сторону, высокие пучки с декоративными заколками, вплетенные ленты в волосы — для романтичного эффекта.