Какой вышла новая осенняя коллекция Miu Miu

«Нужна ли нам женственность в этот трудный момент, чтобы воспрянуть духом?», — риторически задала вопрос публике Миучча Прада.

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Любые сомнения были развеяны, когда на подиум Miu Miu вышли модели в бюстгальтерах в духе Мадонны. Но это далеко не всё!

«Типичные аксессуары женственности: бюстгальтер, броши, мех», — сказала дизайнер.

Однако Миучча сделала ставку не только на гипертрофированно женственную эстетику. На протяжении всего этого сезона наблюдается тенденция к более простой одежде и Miu Miu — один из таких брендов. В её пресс-релизе о феномене простоты и уникальности было сказано ещё больше:

«В этом сезоне мы действительно хотели создать элегантность из ничего с помощью повседневности и непосредственных манипуляций с простыми вещами».

И всё же, это было потрясающее зрелище — подиум, полный жизни, люди разных поколений, одетые в винтажную одежду, странные очки, начёсы и несколько явно неудачно подобранных причёсок в духе 1950-х годов. Коллекцию представили настоящие селебрити: Сара Полсон, Лу Дуайон, Джиджи Хадид, Элиот Самнер, Сандэй Роуз, Сяо Вэнь Чжу.

На самом деле Miu Miu всегда делал ставку на простоту. В этом сезоне, как и прежде, было представлено множество качественных и базовых по своей сути изделий: гольфы самых разных расцветок, узкие свитера с люрексом, юбки-слипы с косым разрезом, палантины из искусственного меха, платья из персикового или серебристого атласа до колена в стиле 40-х или 50-х годов, топы-поло со странными застёжками. И, конечно, мы не забыли про конические бюстгальтеры. Разумеется, эти идеи возникли не на пустом месте. Буржуа из Милана — это типичный персонаж Miu Miu. А если вы вернётесь на подиум Vogue осени 1995 года, к одному из ранних показов Miu Miu, то увидите, когда появились бюстгальтеры в стиле 50-х, показанные сегодня.

Глядя на гостей показа и моделей на подиуме, становится ясно, что адаптация трендов прошлого на современных модниках будет выглядеть совершенно по-новому, даже если они не родились в том столетии. В этом нет ничего плохого. Миучча Прада заслужила право цитировать саму себя и делает это совершенно!