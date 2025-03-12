Убираем второй подбородок за 15 минут в день

Второй подбородок может появиться из-за генетической предрасположенности, резкого набора или потери веса, а также возрастных изменений. Однако существует комплекс эффективных упражнений, которые помогут вернуть коже упругость и избавиться от нежелательных жировых отложений в области шеи.

Начните с простого упражнения: стоя перед зеркалом, вытяните шею вперед, затем вернитесь в исходное положение. Повторите движение 15–20 раз, стараясь максимально напрягать мышцы шеи. Далее выполните круговые движения головой в обе стороны, фиксируя взгляд на одной точке перед собой.

Эффективным является упражнение «Рыбка»: вытяните губы трубочкой и произносите звук «ы», при этом максимально напрягая мышцы шеи. Удерживайте положение 10–15 секунд, повторите 10 раз. Завершите комплекс наклонами головы вправо-влево, стараясь коснуться ухом плеча.

Выполняйте упражнения ежедневно по 10–15 минут, сочетая их с правильным питанием и достаточным употреблением воды. Первые результаты будут заметны уже через две-три недели регулярных тренировок.