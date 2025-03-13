Как прошла Неделя моды в Париже

Завершилась заключительная Неделя моды — на этот раз Париж удивлял публику не только наготой, но и экстравагантными перфомансами. Модельера бренда Duran Lantink обвинили в насмешке над женщинами из-за накладной груди на торсе мужчины-манекенщика, Алеся Кафельникова нарвалась на хейт в сети из-за формы бюста, а Марк Эйдельштейн покорил публику своим обаянием. Что еще творилось на прошедших дефиле — в галерее «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Парижская Неделя моды не обошлась без скандалов. Особое внимание публики привлек показ бренда Duran Lantink, во время которого на подиуме появился манекенщик Мика Арганьярас с накладной женской грудью на торсе.

«Это про игру с дурным вкусом, про эксперименты с формой (...) Мы будем делать все, что захотим, потому что мы свободны», — так свою коллекцию описал креативный директор марки Дуран Лантинк.

Однако не все разделили посыл дизайнера. Модельер Дилара Финдикоглу обвинила коллегу в насмешке над женским телом. По ее словам, из-за такого перформанса она и вовсе перестала уважать Лантинка.

Одна из моделей традиционно вышла на подиум без бюстгальтера в черном прозрачном платье. Тренд на мех, как и на нарочитую сексуальность, перекочевал и в 2025 год — дизайнеры декорировали изделие меховой отделкой на подоле и надели модели на шею накидку из такого же материала.

Российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль в оскароносной «Аноре», стал гостем показа Balenciaga. На дефиле он появился в темно-зеленой оверсайз-куртке данной марки, джинсах с накладными карманами и кроссовках с чрезмерно широкими носами.

При этом в разговоре с Interview артист рассказал, что впервые оказался на фешен-шоу.

«Впечатление такое, что... можно сказать, у меня перехватило дыхание? Музыка очень агрессивная и насыщенная. Во мне слишком много всего, и я не знаю, как это выразить», — поделился он впечатлениями от дефиле.

Эйдельштейн добавил, что больше всего на мероприятии ему понравился наряд британской художницы Нади Ли Коэн — она вышла на подиум в полупрозрачном платье из блестящего кружева.

Эйдельштейн довольно быстро стал новым любимчиком иностранцев: ролики с его участием набирают миллионы просмотров и тысячи хвалебных комментариев в соцсетях и на платформе TikTok.

«Ангел» Victoria's Secret Барбара Палвин пришла на Неделю моды в Париже в провокационном образе, напомнив о любимом тренде звезд на бельевые наряды. 31-летняя манекенщица стилизовала атласный комплект с оверсайз-пиджаком белого цвета и черными лодочками.

Итальянская актриса Аличе Пагани и модель Джаззелль Занаутти сфотографировались за кулисами показа Vivienne Westwood в не похожих друг на друга эпатажных образах. Пагани надела черный прозрачный комбинезон с глубоким декольте и необычный головной убор, а ее приятельница позировала в обнажающем грудь красном платье, заклеив соски стикерами в виде американского флага. Образ Занаутти завершили перья павлина, закрепленные в волосах.

При создании новой коллекции основатель бренда Duran Lantink модельер Дуран Лантинк вдохновлялся несколькими идеями. В том числе он обратился к различным анималистичным принтам и национальным головным уборам, а также провел эксперименты с пропорциями одежды и человеческого тела. В частности, дизайнер продемонстрировал наряды с огромными плечами до ушей и топы из силикона с рельефом мужского торса.

При этом один из манекенщиков и вовсе появился на подиуме в джинсовом костюме, обнажавшем спину и ягодицы. Брюки при этом крепились необычным образом, нарушая гармонию фигуры.

Российская модель Алеся Кафельникова продолжает покорять иностранный подиум. В этот раз она приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, где предстала перед публикой в облегающем платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Однако в сети смутились неестественной, по их мнению, формой груди Кафельниковой. Сама модель решила дать жесткий отпор критикам.

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев. Наверное, из-за этого она не смогла самостоятельно восстановиться», — заявила она.

Кафельникову поддержала продюсер Яна Рудковская. Она напомнила хейтерам, что Кафельниковой удается успешно совмещать материнство и карьеру в модной мировой индустрии.

Студенты магистерской программы «Дизайн одежды» и программы «Дизайн трикотажа» университета Institut Français de la Mode (IFM), расположенном в Женеве, представили свою выпускную коллекцию на Неделе моды в Париже. Каждому из 26 дизайнеров из 13 стран было разрешено создать по шесть образов для подиума. Модельеры показали зрителям костюмы, состоящие из объемных штанов и сетчатых блуз, прозрачные платья, а также панталоны, надетые поверх колготок. Одна из молодых модельеров Синъи Цзинь показала платья, которые она полностью связала крючком.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио пришла на показ Balenciaga в дорогих чулках, которые имитировали трусы и чулки с подтяжками. Стоимость необычного предмета гардероба — 5890 долларов (около 520 тысяч рублей). Манекенщица сбалансировала откровенный образ темно-синим джемпером.

Дочь американского поп-исполнителя Майкла Джексона Пэрис Джексон предстала перед гостями показа бренда Stella McCartney в предельно откровенном образе. 27-летняя актриса и певица надела на мероприятие прозрачное черное макси-платье, отказавшись при этом от нижнего белья.

Подобные образы знаменитости стали демонстрировать публике все чаще, периодически провоцируя скандалы. Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори, например, пришла на музыкальную премию «Грэмми» в прозрачном мини-платье. По словам инсайдеров, из-за вызывающего образа Бьянки пару попросили удалиться с ковровой дорожки, после чего супруги покинули премию в сопровождении полиции.

Блогер родом с Украины Олег Барышевский, более известный как Oleg WSH, привлек внимание папарацци на показе бренда Rick Owens. Молодой человек продемонстрировал на публике голый торс в сочетании с макси-юбкой. Изделие оказалось скроено из различных тканей и дополнено длинной меховой вставкой.

На протяжении истории юбка не один раз становилась важным предметом мужского гардероба. В последние годы наряды с ней составляли актеры Джаред Лето, Брэд Питт, Даррен Крисс и Максим Матвеев.

Уличные фотографы запечатлели одну из гостей показа бренда Chloé, пришедшую на шоу в белом кружевном комплекте, который не утратил своей актуальности в текущем сезоне. Образ девушки также дополняла меховая шапка-ушанка, на которой сделали акцент в 2025 году многие модельеры.

Последняя возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского, модель Дарья Коновалова, стала гостьей показа бренда Valentino. Для выхода в свет 37-летняя победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» предпочла актуальный откровенный наряд, появившись перед камерами без штанов.

Ранее от брюк на публике также отказались многие знаменитости. Например, российская супермодель Наташа Поли в топе и трусах посетила шоу марки Fendi в рамках Недели моды в Милане, американскую манекенщицу Беллу Хадид сняли в футболке и с голыми ногами у выхода из фотостудии в Беверли-Хиллз, а избранница Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли пришла на вечеринку модных журналов Vogue и GQ в боди.

Шведский дизайнер Эллен Ходакова Ларссон продолжает использовать в своих коллекциях переработанные материалы и винтажные предметы гардероба. Во время работы над линейкой осень-зима 2025 модельер сшила пальто, платье и юбки из ненужных брюк. А в весенне-летнем сезоне решила дополнить наряды необычными для себя акцентами: дизайнер переместила кожаные ремни с талии на рукава и добавила объем верхней одежде с помощью меха от старых шуб.

Тенденции носить колготки с нижним бельем придерживаются не только знаменитости, но и гости показов в Париже. Одна посетительница Недели моды показала фотографам наряд, состоящий из укороченной облегающей футболки, рваного топа с капюшоном и трусов, надетых поверх колготок. На ней также был широкий ремень, сапоги с вырезами на голенищах, солнцезащитные очки и перчатки с открытыми пальцами.

Дизайнер Людовик де Сен-Сернен и создатель одноименного бренда заявил, что в этом сезоне захотел по-настоящему показать, какую одежду нужно носить, чтобы демонстрировать окружающим свою силу и при этом оставаться чувственной. Свою идею он выразил через многослойность, крой и текстуру тканей. Так, де Сен-Сернен показал на подиуме костюмы, выполненные из латекса и кожи питона. При этом верхняя одежда была создана из непромокаемых материалов и украшена люверсами.

«Это как будто вы всю ночь провели в ночном клубе, потому что вам нужно было сбросить давление, но у вас еще встреча в субботу утром. Вы, вероятно, пойдете из клуба на встречу, но вы будете при этом выглядеть потрясающе», — описал идею своей коллекции дизайнер.

Американская актриса и певица Белла Торн появилась на шоу модного дома Marine Serre. Для выхода в свет она выбрала облегающее черное платье с имитацией выставленного напоказ нижнего белья.

Подобный стилистический прием остается в тренде с тех пор, как обрел популярность благодаря дизайнеру Миучче Прада весной 2021 года. Тогда модельер выпустила коллекцию мини-юбок в теннисном стиле на низкой посадке, и манекенщицы представили их в комбинации с трусами-боксерами бренда Miu Miu.