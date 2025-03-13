На выставке овец и коз в Дагестане устроят модный показ одежды

Республика Дагестан в мае примет XXV Российскую выставку овец и коз. Одним из ярких событий выставки обещает стать модный показ одежды, созданной из шерстяной ткани.

«Аукцион племенных животных и показ одежды из шерсти будут организованы в рамках юбилейной XXV Российской выставки племенных овец и коз, которая пройдет с 15 по 17 мая на территории стадиона „Анжи Арена“ в Каспийске», — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана по итогам заседания оргкомитета по подготовке мероприятия.

В рамках выставки также планируется провести научно-практическую конференцию и круглые столы по вопросам использования племенных ресурсов для развития овцеводства, перспектив использования пастбищ в условиях засухи и развития глубокой переработки шерсти.

Одно из главных мероприятий для российского АПК пройдет на территории Дагестана уже в третий раз. В прошлом году XXIV Российская выставка племенных овец и коз также проводилась на площадке «Анжи Арены». В форуме приняли участие более 60 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз, а также научные, образовательные, общественные организации, представители бизнес-сообществ и профильных предприятий.