Лайфхаки для молодости и свежести кожи

Сияющая кожа — это мечта многих женщин. Чем моложе женщина, тем более сияющей ее кожа будет даже сама по себе без каких-то манипуляций. Но это не значит, что в любом возрасте невозможно добиться такого эффекта. Чтобы выглядеть молодо и свежо утром, следуйте этим советам и лайфхакам:

Выпейте стакан теплой воды с лимоном сразу после пробуждения. Это поможет организму проснуться и запустит обменные процессы. Сделайте легкую зарядку или растяжку. Это поможет улучшить кровообращение и подготовить тело к активному дню. Используйте натуральные средства для ухода за кожей. Например, вместо лосьона можно использовать смесь из молока и воды, а вместо крема — натуральное масло. После этого сделайте легкий 10-минутный массаж. Проветрите комнату перед тем, как начать собираться. Свежий воздух поможет проснуться и улучшит настроение. Улыбайтесь! Позитивный настрой поможет вам выглядеть моложе и свежее.

Ранее сообщалось, что томатная маска с крахмалом — отличное средство для ухода за кожей. Она содержит ликопин, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Проколлаген, содержащийся в маске, способствует уменьшению морщин и повышению упругости кожи.