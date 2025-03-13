Четыре модные стрижки, которые сделают лицо уже

Не каждая из нас готова к радикальному контурингу, но можно подчеркнуть скулы, вытянуть овал лица и скрыть недостатки с помощью правильно подобранной стрижки. Если вам хочется сделать лицо визуально стройнее, вот 4 актуальные стрижки, которые помогут добиться этого эффекта — разобрали их со стилистом Евгенией Куклиной.

Удлиненный боб — вытягивает овал лица

Это идеальный вариант для круглого и квадратного лица. За счет длины чуть ниже подбородка лицо кажется более вытянутым, а скошенные линии стрижки создают эффект заостренных скул. Лучше всего такая стрижка смотрится с легкими волнами или гладким укладом с косым пробором. Совет стилиста: «если хотите еще больше сузить лицо, добавьте длинную челку, которая сойдется к скулам».

Структурированная стрижка — создает движение и легкость

Это универсальный вариант для овального, круглого и квадратного лица. Многослойная структура с акцентом на верхние пряди визуально вытягивает лицо и придает ему скульптурность. Можно укладывать объемными волнами или просто придавать текстуру с помощью спрея.

«Легкий объем у корней и градуированные кончики усиливают эффект стройного лица», — утверждает эксперт.

Лонг-пикси — короткая, но вытягивающая

Подойдет: обладательницам мягких черт лица, которые хотят визуально сделать его тоньше. Тут работает акцент на удлиненные пряди спереди, а приподнятый объем на макушке создает эффект более узкого лица. Стрижка идеально смотрится с небрежной текстурой или легкой асимметрией.

«Если у вас круглое лицо, просите мастера оставить боковые пряди подлиннее — они „вытянут“ контур», — советует профессионал.

Каскад с удлиненными передними прядями — подчеркивает скулы

Подойдет тем, кто хочет оставить длину, но сделать лицо визуально стройнее. Передние пряди формируют V-образную линию, которая создает эффект заостренного подбородка. Идеально будет смотреться с легкой небрежной укладкой или слегка завитыми кончиками.

Как усилить эффект стройного лица

Косой пробор вместо центрального мгновенно сужает лицо, а легкие волны вместо ровной укладки — делают контур лица более выразительным. Челка-занавес (длинная и разделенная) вместо прямой густой челки — вытягивает овал лица.