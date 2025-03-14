Третий сезон «Белого лотоса»: вдохновляемся летними образами персонажей

Третий сезон культового сериала HBO «Белый лотос» переносит зрителей на живописный остров Самуй в Таиланде. Помимо интригующего сюжета и сатирического взгляда на жизнь богачей, сериал радует глаз роскошными курортными образами героев. Вязаные платья, гавайские рубашки, тропические принты и элегантные туники — все это делает третий сезон настоящим гидом по летнему стилю.

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Главные герои и их стиль

Семья Рэтлиффов: американская роскошь. Семья Рэтлиффов, возглавляемая бизнесменом Тимоти (Джейсон Айзекс) и его женой Викторией (Паркер Поузи), олицетворяет классический американский стиль с нотками «громкой роскоши».

- Виктория Рэтлифф

Виктория — воплощение элегантности и статуса. Ее образы вдохновлены стилем преппи: льняные туники, шелковые платки и дизайнерские платья от Stella McCartney и Jim Thompson. Она сочетает классические аксессуары, такие как сумка Gucci Bamboo и часы Rolex Day-Date, с яркими деталями, создавая образ, который идеально подходит для коктейльных вечеринок.

- Тимоти Рэтлифф

Тимоти придерживается классического делового стиля: поло Ralph Lauren, белые брюки и солнцезащитные очки Zegna. Его образ подчеркивает статус и сдержанность, характерные для успешного бизнесмена.

- Сэксон и Локлан Рэтлифф

Старший сын Сэксон (Патрик Шварценеггер) предпочитает рубашки поло Southern Tide и лоферы Gucci, подчеркивая свой избалованный характер. Младший брат Локлан (Сэм Нивола) выглядит более скромно, выбирая рубашки Brooks Brothers и минималистичные аксессуары.

Трио подруг: гламур и экстравагантность. Три подруги детства, возглавляемые телевизионной актрисой Жаклин (Мишель Монахэн), демонстрируют яркий и экстравагантный стиль.

- Жаклин Лемон

Жаклин — настоящая икона стиля. Ее гардероб состоит из вещей Valentino: от изящной сумки Moon bag до блестящих платьев с пайетками. Она умело сочетает роскошь с курортной легкостью, создавая образы, которые хочется повторить.

- Кейт и Лори

Кейт (Лесли Бибб) предпочитает эффектные платья Lanvin и блестящие кафтаны, подчеркивая свою экстравертную натуру. Лори (Кэрри Кун), успешная адвокат, выбирает более сдержанные, но не менее стильные образы, такие как платья Zimmermann и сумки Loewe.

Челси и Хлоя: бохо-шик и свобода. Челси (Эйми Лу Вуд) и Хлоя (Шарлотта Ле Бон) представляют собой более расслабленный и свободный стиль, вдохновленный бохо-эстетикой.

- Челси

Челси носит платья My Beachy Side, саронги с тропическими принтами и плетеные сумки JW Anderson. Ее образы напоминают о путешествиях и свободе, а аксессуары, такие как очки Jacquemus, добавляют изюминку.

- Хлоя

Хлоя выбирает платья из сетки и комплекты с цветочной вышивкой, подчеркивая свою любовь к природе и эклектике. Ее стиль — это смесь бохо и курортной легкости.

Сотрудники отеля: стиль и профессионализм

- Шаритала

Хозяйка отеля Шаритала (Лек Патравади) выглядит как настоящая тайская дива. Ее образы включают роскошные кафтаны и украшения Jacob & Co, подчеркивая ее статус и изысканный вкус.

- Белинда и Мук

Менеджер спа-салона Белинда (Наташа Ротуэлл) и сотрудница отеля Мук (Лиса из Blackpink) демонстрируют стиль, вдохновленный местной культурой. Яркие платья с тропическими принтами и удобные комплекты Tombolo делают их образы одновременно профессиональными и модными.