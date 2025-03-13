Как устранить пигментацию на лице

Пигментные пятна на лице — это не просто косметический дефект (речь не о «милых веснушках»!), а сигнал организма о внутренних процессах. Они могут появляться из-за ультрафиолета, гормональных изменений, воспалений, дефицита витаминов и даже проблем с печенью. Но хорошая новость в том, что с пигментацией можно работать не только снаружи, но и изнутри — через грамотное питание и поддержку организма. Обсудили вопрос с нутрициологом Еленой Мухиной.

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Включите больше антиоксидантов в рацион

Антиоксиданты защищают кожу от повреждений ультрафиолетом, нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают воспаление. Они помогают осветлить кожу и предотвратить появление новых пятен.

«Вот что должно быть в вашем рационе: цитрусовые, облепиха, шиповник, болгарский перец, киви (это витамин С), орехи, семена подсолнечника, авокадо (витамин Е), морковь, тыква, батат, абрикосы (бета-каротин (провитамин A). Употребляйте и полифенолы — это темный шоколад, зеленый чай, черника», — советует врач.

Поддержите печень — главный орган детоксикации

Если печень перегружена токсинами, она не справляется с фильтрацией, и это может проявляться в виде пигментных пятен. Печени помогают крестоцветные овощи (брокколи, цветная и брюссельская капуста), куркума (поддерживает ферменты печени), свекла (улучшает кровообращение и очищает организм). А лимонная вода мягко стимулирует детоксикацию.

«Исключите избыток сахара, алкоголя, трансжиров — они перегружают печень и ухудшают состояние кожи», — говорит нутрициолог.

Следите за уровнем цинка и меди

Цинк регулирует работу меланоцитов (клеток, вырабатывающих меланин), а медь отвечает за равномерное распределение пигмента. Их баланс критически важен для здоровья кожи. Источники цинка — морепродукты, тыквенные семечки, говядина, нут. Медью богаты кешью, темный шоколад, чечевица, гречка.

Уменьшите уровень воспалений

Пигментация часто появляется после воспалений — например, постакне или раздражения кожи. Чтобы минимизировать воспалительные процессы, следите за соотношением омега−6 и омега−3 в рационе. Пусть на вашем столе почаще будет жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины), льняное масло, грецкие орехи, чиа. Старайтесь добавлять в еду имбирь, куркуму и чеснок.

А вот фастфуд, рафинированный сахар, колбасы, выпечку на маргарине лучше исключить, эти продукты провоцируют воспаление. Лучше добавьте натуральные пробиотики (кефир, ферментированные овощи), чтобы поддержать микрофлору кишечника — ведь здоровье кожи начинается изнутри.

Используйте солнцезащиту круглый год

Даже если в вашем рационе идеальный баланс антиоксидантов и минералов, без санскрина борьба с пигментацией бессмысленна. Ультрафиолет — главная причина появления пятен. Наносите SPF 30—50 каждое утро, даже если пасмурно, и не забывайте обновлять SPF в течение дня, особенно если находитесь на улице.

Кстати, если кожа склонна к пигментации, выбирайте минеральные санскрины (с оксидом цинка или диоксидом титана).