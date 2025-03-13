Дочь Хайди Клум рассказала про свой способ борьбы с прыщами

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум раскрыла способ борьбы с прыщами. Соответствующее интервью публикует глянцевое издание Glamour.

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20-летняя манекенщица призналась, что ненавидит свои прыщи. По ее словам, косметические средства перестали помогать, поэтому ей пришлось прибегнуть к лекарствам. Однако Клум уточнила, что изменение пищевых привычек улучшило состояние кожи.

«Я заметила, что состояние моей кожи значительно улучшилось с тех пор, как я начала питаться более здоровой пищей», — объяснила она.

Кроме того, в разговоре с журналистами модель высказала свое мнение о нереалистичных стандартах красоты в современном обществе, из-за которых многие девушки относятся к своей внешностью негативно.

«Критиковать себя — это то же самое, что выдавливать прыщи. Ты знаешь, что это делать нельзя, но ничего не можешь с собой поделать. Я считаю, что самокритика — это часть человеческой натуры. В интернете циркулирует так много стандартов и идеалов, что становится практически невозможно не сравнивать себя с ними», — призналась собеседница издания.

В июле прошлого года Американская актриса Натали Портман раскрыла свое отношение к современным стандартам красоты.