Стилист назвал самые актуальные образы весны-2025

Стилист Владислав Лисовец назвал самые модные и самые неудачные образы весны-2025. Он рекомендовал отказаться от оверсайз-вещей, которые были актуальны раньше, и заменить их элегантными приталенными моделями, сообщает NEWS.ru.

Лисовец посоветовал присмотреться к таким тканям, как шелк, бархат, кружево и гипюр. Удачным вариантом станет сочетание женственных платьев и блузок с «грубой» верхней одеждой: кожаным плащом или замшевой курткой.

«Платье, блузка, сапоги у вас будут «про девочку», а верхняя одежда, может быть, как будто бы вашего брата или папы», − отметил стилист.

Возможно сочетание элегантного образа со спортивными элементами. Обычную олимпийку можно комбинировать с юбкой или блузой. Более экстравагантный вариант продемонстрировала топ-модель Ирина Шейк – она появилась на светском рауте в «голом» платье из нитей кристаллов и черном худи поверх него.

Дополнят образ стильные очки. При этом важно помнить, что оправа меняет выражение лица. Можно выбрать крупную или мелкую модель, острый «хищный» вариант. Но не рекомендуются маленькие овальные металлические оправы – они ушли в прошлое и превратились в массовый продукт.

Весной 2025 года останется актуальным тренд на открытую одежду: укороченные свитера, пиджаки и мини-юбки. Из обуви стилист рекомендовал ботильоны, ботфорты и классические сапоги.

Также в моде отчасти возвращаются тренды 2000-х годов. В частности, это джинсы с очень заниженной талией.

Что касается антитрендов, то к ним можно отнести оверсайз (он уже устарел) и так называемый «образ модницы с Патриарших прудов»: бежевый тренч с широкими джинсами, капюшоном, кедами и бейсболкой. Весенние тренчи необходимо грамотно сочетать с другой одеждой: узкими кожаными брюками, блузой в горох и беретом.