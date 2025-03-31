Преимущества световой терапии

В современной косметологии используются многие технологии, чтобы облегчить жизнь пациентам. Однако некоторые из них все еще вызывают сомнения из-за недостатка знаний. Например, световая терапия Heleo4, которая может стать отличной заменой устаревшим методам. О том, почему она сейчас популярна и как может помочь рассказала "Рамблеру" дерматовенеролог Ирина Марченко.

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Что такое световая терапия

Фотодинамическая терапия Heleo4 – эффективная процедура, которая основана на терапевтическом эффекте световых волн при воздействии на кожу необходимой зоны.

HELEO4 – это запатентованная процедура, разработанная для безопасного и комплексного воздействия на кожу. Во время процедуры на определенный участок покрова тела наносится фотосенсибилизатор (препарат, который активизирует и усиливает воздействие света) Сферометаллохлорин, который является натуральным веществом из группы порфиринов. Это средство помогает в разы повысить результативность проводимого лечения. После этого с помощью мощной LED-лампы зона обрабатывается световыми лучами заданной длины, которые запускают в коже процессы обновления. Марченко Ирина Сергеевна Дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Семейная"

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Преимущества процедуры по мнению эксперта

Неинвазивность – данная процедура не сопровождается травматизацией кожи, не вызывает болевых ощущений.

Отсутствие периода реабилитации – сразу после проведения отсвечивания на коже нет никаких следов, повреждений, отека. Напротив, HELEO4 может проводиться как процедура «на выход»

Сочетаемость: хорошо сочетается в комбинированных протоколах с другими косметологическими процедурами, усиливая и закрепляя их эффект.

Комфорт. Часто терапию сравнивают со СПА-процедурой (теплый приятный свет, удобное положение тела помогают максимально расслабиться во время проведения). Все что пациент ощущает во время процедуры – это тепло исходящее от ламп.

Отсутствие побочных эффектов: фотодинамическая терапия и фотобиомодуляция абсолютно безопасны, не оставляют ожогов, следов, пятен.

Накопительный эффект. Даже после завершения курса процедур спустя время пациент продолжает замечать усиление терапевтического эффекта.

Широкий профиль охватываемых проблем. Это акне, постакне, возрастные изменения, пигментация, телеангиэктазии, купероз, розацеа, трихологические заболевания, профилактика герпесвирусной инфекции.