Преимущества световой терапии
В современной косметологии используются многие технологии, чтобы облегчить жизнь пациентам. Однако некоторые из них все еще вызывают сомнения из-за недостатка знаний. Например, световая терапия Heleo4, которая может стать отличной заменой устаревшим методам. О том, почему она сейчас популярна и как может помочь рассказала "Рамблеру" дерматовенеролог Ирина Марченко.
Что такое световая терапия
Фотодинамическая терапия Heleo4 – эффективная процедура, которая основана на терапевтическом эффекте световых волн при воздействии на кожу необходимой зоны.
HELEO4 – это запатентованная процедура, разработанная для безопасного и комплексного воздействия на кожу. Во время процедуры на определенный участок покрова тела наносится фотосенсибилизатор (препарат, который активизирует и усиливает воздействие света) Сферометаллохлорин, который является натуральным веществом из группы порфиринов. Это средство помогает в разы повысить результативность проводимого лечения. После этого с помощью мощной LED-лампы зона обрабатывается световыми лучами заданной длины, которые запускают в коже процессы обновления.
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Преимущества процедуры по мнению эксперта
- Неинвазивность – данная процедура не сопровождается травматизацией кожи, не вызывает болевых ощущений.
- Отсутствие периода реабилитации – сразу после проведения отсвечивания на коже нет никаких следов, повреждений, отека. Напротив, HELEO4 может проводиться как процедура «на выход»
- Сочетаемость: хорошо сочетается в комбинированных протоколах с другими косметологическими процедурами, усиливая и закрепляя их эффект.
- Комфорт. Часто терапию сравнивают со СПА-процедурой (теплый приятный свет, удобное положение тела помогают максимально расслабиться во время проведения). Все что пациент ощущает во время процедуры – это тепло исходящее от ламп.
- Отсутствие побочных эффектов: фотодинамическая терапия и фотобиомодуляция абсолютно безопасны, не оставляют ожогов, следов, пятен.
- Накопительный эффект. Даже после завершения курса процедур спустя время пациент продолжает замечать усиление терапевтического эффекта.
- Широкий профиль охватываемых проблем. Это акне, постакне, возрастные изменения, пигментация, телеангиэктазии, купероз, розацеа, трихологические заболевания, профилактика герпесвирусной инфекции.
В любом случае для проведения световой терапии необходим осмотр специалиста, поскольку длительность воздействия и количество сеансов индивидуальны, нет единой формулы и рекомендации. Как таковой реабилитации после процедуры нет, но чтобы результат держался точно нужен подходящий вашему типу кожи уход.