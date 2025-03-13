Грузинский дизайнер стал креативным директором Gucci

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. Об этом сообщает WWD.

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Заместитель генерального директора Kering Франческа Беллеттини заявила, что в Gucci перед модельером будет поставлена задача подтвердить авторитет крупнейшего итальянского люксового бренда в индустрии, а также возродить интерес к марке.

«Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды довольно уникален», — отметил при этом управляющий Gucci Стефано Кантино.

До назначения в Gucci Гвасалия 10 лет возглавлял бренд Balenciaga.

В апреле 2022 года Balenciaga признали самым популярным брендом в мире.