Грузинский дизайнер стал креативным директором Gucci
Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. Об этом сообщает WWD.
Заместитель генерального директора Kering Франческа Беллеттини заявила, что в Gucci перед модельером будет поставлена задача подтвердить авторитет крупнейшего итальянского люксового бренда в индустрии, а также возродить интерес к марке.
«Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды довольно уникален», — отметил при этом управляющий Gucci Стефано Кантино.
До назначения в Gucci Гвасалия 10 лет возглавлял бренд Balenciaga.
В апреле 2022 года Balenciaga признали самым популярным брендом в мире.