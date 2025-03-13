Балетки снова в тренде: как носить их эффектно

Балетки — обувь, которая то исчезает с модных подиумов, то снова триумфально возвращается. Этой весной они снова в центре внимания, но уже в обновленном, более изысканном и разнообразном формате. Забудьте о простых моделях из прошлого — теперь балетки стали стильным акцентом в образе, а не просто удобной парой на каждый день. Какие модели в моде и как их правильно носить, чтобы выглядеть стильно, а не скучно? Разбираемся со стилистом Машей Ведерниковой.

Острый нос

Элегантность и женственность. Балетки с заостренным мысом визуально вытягивают ногу и делают образ утонченным. Идеально сочетаются как с классическими брюками, так и с летящими юбками.

Балетки с ремешками

Изящность и удобство. Ремешки могут быть тонкими или широкими, одинарными или перекрещивающимися, но главное — они делают модель выразительной и элегантной. Особенно актуальны балетки в стиле Mary Jane.

Текстурные материалы

Тут у нас бархат, сатин, кожа, плетеные фактуры. Нынче балетки не должны выглядеть просто — они должны привлекать внимание! Самые трендовые варианты — металлизированные, лакированные или с тиснением под змеиную кожу.

Балетки с бантом или декоративными элементами

Романтика и ретро в полный рост. В моде модели с крупными бантами, цветами, жемчужинами, миниатюрными пряжками и ажурными вставками. Это легкий намек на эстетику 60-х и балетную грацию.

Полупрозрачные и кружевные балетки

Утонченность и легкость. Если хотите добавить в образ воздушности, выбирайте балетки из сетки или ажурного кружева — такие модели выглядят особенно изящно.

Балетки в стиле рок-н-ролл

Забавное и неожиданное сочетание: туфли с атрибутами рокерской обуви — тут могут быть кожаные ремни, клепки, даже шипы. Смотрится потрясающе в сочетании с джинсами или с юбкой-пачкой и курткой-косухой, например. Но и обычный тренч песочного оттенка будет выглядеть интересно и свежо в такой компании.

Выбирайте балетки, которые удлиняют ногу

«Многие избегают балеток, потому что они могут визуально „укорачивать“ ноги. Но этот эффект легко исправить! Отдавайте предпочтение моделям с острым носом, он делает стопу изящнее. Если носите балетки с круглым носком, выбирайте варианты с V-образным вырезом — он зрительно удлиняет стопу. Балетки в цвет кожи — беспроигрышный вариант, который делает ноги визуально длиннее», — объясняет эксперт.

Балетки с носками — это модно

Раньше сочетание балеток и носков считалось табу, но теперь это ультрамодный тренд! Главное — правильно подобрать носки: тонкие сетчатые добавят ретро-элегантности, кружевные или с ажурной отделкой — идеальны для романтического образа. А контрастные цветные — создадут игривое настроение и подчеркнут индивидуальность.

Сочетайте балетки с трендовыми силуэтами

Чтобы балетки выглядели актуально, важно грамотно вписывать их в современный гардероб.