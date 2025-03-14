На VI Московской неделе моды обозначили тренды нового сезона

Вчера в "Манеже" открылась VI Московская неделя моды и про полных залах прошли первые показы. Посетители толпились и в шоуруме, и на маркете, где быстро раскупаются новинки. Кстати, на маркете впервые присутствуют российские люксовые бренды, а также он очень грамотно сформирован - отдельно собраны стенды под вывеской "Сделано в Москве", рядом расположена продукция региональных дизайнеров, чей уровень заметно вырос за последние пару лет.

Новинки удивляют: от колец, напечатанных на 3D принтере - до кардиганов с принтами шедевров живописи. Сегодня, 14 марта, в Манеже пройдут 15 показов брендов Yana Besfamilnaya (Москва), Les Noms (Краснодар), Kisselenko (Санкт-Петербург), Freedomtag (Кострома) и других. Примут участие дизайнеры Reborn29 из Индонезии и I-La из Китая. Пройдет коллективный показ Segrey Sysoev Fashion School Kosygin University, в котором 40 студентов представят более 40 образов. Гостями показов станут профессионалы индустрии, стилисты, байеры, журналисты, а также эксперты индустрии.

На Неделе моды приятно поразили очереди в лекторий - посетители и участники хотят разбираться в трендах. Специально для "РГ" с помощью сотрудников Московской Недели моды мы собрали мнения ведущих экспертов о тенденциях в модной индустрии.

Елена Давидянц. член Экспертного совета Московской недели моды, директор департамента закупок женской одежды WW, TSUM, DLT, Mercury:

Для меня мода - это искусство. В первую очередь это один из самых величайших доисторических, древнейших его видов, который из сезона в сезон, не повторяется, а становится все лучше. Мода в целом - это направление для общества, которое даёт и представление о современности, и тенденции на что стоит ориентироваться, и как раз отображает как всё наследие, переданное от наших предков накладывается на сегодняшнюю историю.

Могу выделить следующие тренды: оверсайз - продолжается и закрепился. Проявляется в куртках, пиджаках и другой одежде. Также - женственность, которая проявляется даже если надет мужской костюм. Тренд на мужскую одежду - длится уже тоже второй или третий сезон, но при этом сейчас - чуть более прямые, чистые силуэты, чистые цвета и сдержанные, интеллигентные, и по форме и по цветам изделия, которые представляет наша российская мода.

Дизайнер MUSAWENKOSi (ЮАР):

Перспективы африканских дизайнеров на российском рынке оцениваю положительно: думаю, что нас ждет большой рост. Одна из главных проблем в Африке - это ограниченный доступ к необходимому оборудованию и технике для улучшения качества продукции. Теперь представьте: мы уже создаем потрясающие вещи вручную, без использования машин. А теперь соедините это мастерство и креативность африканских дизайнеров с современным оборудованием - получится настоящая сила. Я вижу множество мощных игроков в африканской диаспоре.

В нашей коллекции использовано много красного цвета - он вдохновлен охрой. Это то, что африканцы использовали раньше. Они смешивали его с песком и украшали им волосы - посмотрите на моделей с красными волосами. Чаще всего это делали, чтобы впечатлить девушку - это первая причина. Вторая - красный символизирует богатую африканскую землю. И, наконец, он связан с кровью. Кроме того, эта смесь использовалась для защиты от палящего солнца, потому что в Африке очень жарко, и это помогало уберечь кожу.

Дизайнер Наталья Титоренко, LURVIN (Москва):

Я участвовала в самой первой Московской неделе моды и продолжаю - мне кажется, это весьма эффективно.

На создание коллекции в этот раз меня вдохновила, прежде всего, музыка, под которую проходил показ. Я услышала её год назад, это композиция в современной обработке, мне она очень понравилась. Она напомнила мне о бабушке, о детстве, когда я на каникулах ездила к ней в деревню. Это самые добрые, теплые, нежные воспоминания. Все, что там окружало меня, - это бабушкины занавески на окнах, половики ручной работы, резные окна, палисадник, её любимые цветы, курочки, коровки. Надеюсь, что все это можно было считать. Это всё отразилось в моей коллекции, но в современной обработке, как и музыка. И мне кажется, что личное, родное в применении к современности - это и есть самый актуальный тренд.

Дизайнеры Элен и Инги Манукян, LOOM Weaving (Армения):

Мы часто бываем в Москве, часто с поп-апами (временное пространство для продажи изделий. - Прим. авт.). Сейчас в апреле тоже у нас будет поп-ап в Москве. Клиентов из России очень много. Всегда оставляют хорошие отзывы, рассказывают о бренде. Думаю, на российском рынке у нас есть возможность красиво и хорошо представиться. Главным источником вдохновения для новой коллекции была культура хиппи, кантри, Бохо стиль, который немножко перемешан с городским. Коллекция называется Urban Boho, то есть мы постарались показать, как все это присутствует в современной городской жизни.

Дизайнер Анна Попадюк, AP design (Омск):

Для меня это второй показ на Московской неделе моды. Дебют состоялся в прошлом году, и я очень счастлива, потому что здесь огромный потенциал для начинающих дизайнеров. Как бы там ни было, обмен опытом и общее настроение очень вдохновляют. То, что делает Фонд моды, - просто бесценно. Все начинающие дизайнеры должны знать, что не нужно быть сверхпопулярным, что шансы и возможности есть у всех. За это - низкий поклон и искренние благодарности.

Коллекция "Ошибки юности" вдохновлена моим личным опытом - многое передаю через травмирующие техники, прозрачность и определенную наивность. Наряды идут в сочетании с тяжелой обувью. Это тот путь девочки, когда нужно быть и хрупкой, и нежной и при этом жесткой и смелой. Я пыталась через эти образы, ткани, стилистику показать, насколько меняется современная девушка, когда взрослеет, какие важные процессы с ней происходят. Ведь именно через травмы у нас формируются личности.

Уже работаю над проектом на осень, и тоже планирую подавать заявку на Московскую неделю моды. Хочу окунуться в этнику, археологию, потому что с таким форматом еще не работала. Хотела бы показать, насколько этника, может быть, современная сибирская - уникальна. Это не про платки, а про то, что ультрасовременно, носибельно. Но при этом следует не забывать свои традиционные сибирские корни.

Бренд GRANNY'S (Москва):

Если мы говорим про грядущий сезон - весна - лето, то в тренде - вязаный квадрат, интерпретации, вязаное кружево и, собственно, возрождение традиций русского вязания. У нас в коллекции все это представлено. Тренд набирает оборот и пользуется большой популярностью. "Кроше" - техника вязания одежды и аксессуаров крючком, при которой из ниток создаются ажурные узоры - на самом пике моды.

Есть и пляжные коллекции, - вязаные кружева - вязаный квадрат бабушкин из хлопка. Яркие цвета в сочетании с базовыми, думаю, что это будет очень актуально.

У нас сейчас представлены и зима - это изделия из натуральной шерсти, и лето - изделия из натурального хлопка. Также аксессуары: вязаные брелоки и обвесы на сумку, шапки, балаклавы - если мы говорим про холодное время года. И летняя коллекция - юбки, топы и лифы.

Дизайнеры Валерия и Алина Сырых, Aleri, (Омск):

Мы с моей мамой приехали сюда на Московскую неделю моды специально из Сибири. Нам кажется, что один из современных трендов - это прозрачность. Именно прозрачный мягкий трикотаж, другие швейные изделия. Мы его используем уже пару лет, и это очень актуально, очень женственно, воздушно, нежно. И дальше будем смотреть в эту сторону. Плюс, есть направление в трендах на женственность и правильную классическую красоту. Когда приталенные силуэты появляются, не только оверсайз. У нас есть и сложные по форме воланы, рюши. То есть это не такая женственность "в лоб", а которая проявляется в интересных деталях.

Бренд Pepfer (Москва):

Мы готовим дизайнерские сумки и аксессуары. В этом году мы обращаем внимание на замшу. Она стилизована в ДНК нашего бренда. Немного больше иронии, чем минимализма. Думаем, что сохранится тренд на натуральные материалы, на экоповестку, на разнообразие и самовыражение себя в моде, в одежде и, в том числе, в аксессуарах. Мы представляем свою коллекцию почты: это конверты, посвященные космосу, теплым воспоминаниям. Вы можете пользоваться услугами почты, они вам все доставят. Либо просить нашего голубя Валеру, он вам привезет письмо. У нас представлена коллекция продуктов - наш бестселлер, мы ее пополняем, миксуем. Также мы принесли нашу коллекцию из гобелена, сейчас представляем пчел. Есть и коллекция "Алиса в стране чудес" и наша любимая коллекция - с чертополохом. К изделиям мы предлагаем на маркете нашу коллекцию пластинок - для тех, кто любит слушать музыку.

Алекс Ондар, ALEXINSTYLE (Тува):

На Московской Неделе моды мы представили новинку - Tuva collection. У меня в этом году очень специфичная коллекция. Я на этот раз решил обратиться к своим тувинским корням, и переосмыслил национальный костюм, но при этом решил сохранить свой стиль минимализма. Соответственно мы использовали все базовые цвета: белый, черный, синий и натуральные материалы. При этом сами фасоны одежды - современные, элегантные, но есть какие-то детали-отсылки к национальному костюму. Например, петельки определенного рода, пуговицы на ножках - перламутровые, черные под камень. Просто у тувинцев раньше пуговицы костяные вшивались в ткань. То есть они обшивались сверху. Соответственно - тренд на женственность и традицию в сочетании с современностью.