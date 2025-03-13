Будто и не рожала: знаменитости, решившиеся на пластику живота после родов

К услугам пластических хирургов рано или поздно прибегают практически все знаменитости. Жизнь под прицелом телекамер и повышенное внимание поклонников обязывают выглядеть на все 100%. И женщинам в этом плане приходится значительно сложнее, чем их коллегам сильного пола. Беременность и материнство способны изменить фигуру до неузнаваемости. А у многих звездных мамочек за плечами не одни роды, и даже не двое.

Больше всего страдает линия талии и живот. Помимо исчерчивающих некогда плоский упругий животик растяжек. появляется дряблость, проявления целлюлита, жировая плослойка, которой не было в молодые годы. Ну и бока понемногу заплывают, скрывая женственные изгибы. Какая уж тут красная дорожка. Впору надеть старенький домашний халат и смириться со своей участью. Но селебити легких путей не ищут, да и средства на улучшение внешности у них всегда имеются. Вот топ красавиц-звезд, которые после роддома легли на стол пластического хирурга и ни разу не пожалели.

Бритни Спирс

43-летняя поп-дива неспроста открыто демонстрирует почти такую же идеальную форму, которой гордилась в юности. А все потому, что сразу после вторых родов она обратилась к профессионалам, которые убрали все последствия беременностей с ее животика. Спирс, несмотря на атлетичное телосложение, — не большая любительница тягать гантели в спортзале, да и вкусно поесть обожает. В ее случае иного способа заполучить красивую талию и безупречный живот попросту не было.

Лена Перминова

Еще после первых родов, в 2009, блондинка с аристократической внешностью заметила удручающие последствия родов. В частности ее беспокоило расхождение мышц живота (диастаз). «Диастаз — это разрыв белой линии живота. Он опасен тем, что в любой момент может произойти защемление кишечника и потом только полостная операция от пупка до носа», — признавалась модель. Пять лет назад мать четверых детей все же отважилась на операцию, разлом устранив сразу несколько проблем, в том числе грыжу на пупке и лишнюю кожу.

Маша Малиновская

Известная российская телеведущая не раз прибегала к пластической хирургии. Особенно часто она «ремонтировала» лицо, чтобы избавиться от брылей и других признаков старения. На абдоминопластику в сочетании с липосакцией боков звезда решилась только в 2021 году. Однако результат ее не совсем устроил. Она заявляла, что планирует сделать повторную операцию, дабы заполучить еще более безупречный животик.

Роза Сябитова

63-летняя телезвезда и мать двоих детей никогда не скрывала, что склонна к полноте. В какой-то момент главная сваха страны решила полностью изменить внешность, вставила имплантаты в грудь, сделала липосакцию и абдоминопластику. Спустя несколько месяцев после вмешательств Сябитова смело демонстрировала изменившиеся формы в купальнике и явно гордилась фигурой впервые за много лет.