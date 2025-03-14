Журналистка Ксения Собчак в пышном платье вышла на подиум в Москве. Снимками она поделилась в Telegram-канале. Ксения Собчак вышла на подиум в пышном зеленом платье с пестрым принтом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

"Кстати, видела, что коллеги по тг-каналам в большом количестве уже успели отметить мою подиумную "подработку", но это разовые акции и только по любви. Так что Белла Хадид может спать спокойно", — написала Собчак.

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На прошлой неделе сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике 8-летний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.

"Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?" — заявил мальчик.

Возмущение сына повеселило Собчак. Телеведущая задалась вопросом, что именно она делает в TikTok, на что мальчик ответил, что, возможно, ей стоит посмотреть самостоятельно, так как "он не хочет позориться".