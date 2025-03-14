Нежный макияж от Hermès: как повторить образ с подиума дома

На Неделе моды в Париже осень-зима 2025/2026 бренд Hermès представил не только роскошные коллекции, но и изысканный макияж, который легко повторить дома. Грегорис Пирпилис, креативный директор Hermès Beauty, рассказал о том, как создать дымчатый взгляд, который стал ключевым элементом образа моделей на показе.

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Дымчатые глаза: просто и эффектно

В отличие от прошлого сезона, когда акцент делался на естественном макияже, этой осенью Hermès выбрал более выразительный образ. Модели с дымчатыми глазами и матовой кожей выглядели одновременно строго и элегантно.

Пирпилис использовал три карандаша для глаз Trait d’Hermès в оттенках Brun Écorce, Brun Bistre и Gris Graphite.

«Мы затемнили внутренние и внешние уголки глаз, чтобы создать структурированный взгляд, но оставили середину века чистой, добавив лишь немного прозрачной пудры, чтобы пигменты не смешивались», — объяснил он.

Матовая кожа и нейтральные губы

Кожа моделей была покрыта матовой текстурой, вдохновленной войлоком, который часто используется в коллекциях Hermès. Для губ были выбраны приглушенные оттенки помады Silky Lipstick Shine, такие как Brun Sellier, который подходит для всех тонов кожи и создает эффект «тени».

Минимализм в маникюре

Маникюр также оставался сдержанным. Анатоль Рейни создал «влажный» эффект с помощью лака Rose Porcelaine Nail Polish. «Девушка Hermès слишком крута для яркого лака», — пошутил Рейни.

Волосы: сила и элегантность

Стилист Гэри Гилл создал прически, вдохновленные хвостами лошадей, но с акцентом на силу и уверенность. Волосы были уложены в низкие хвосты и пучки с использованием лака для волос L’Oreal Infinium Pure и японской кисти.