«Яркий пример неудачной работы дизайнера»: что не так со свадебными образами Лорак и ее мужа
Ани Лорак рассказала про тайную свадьбу, сыгранную на Мальдивах, и поделилась красочными снимками с торжества. Поклонники обратили внимание не только на счастливых молодоженов, но и на их дизайнерские наряды от Яны Расковаловой.
Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что образы супругов нельзя назвать удачными: дизайнер не учла особенности фигуры Лорак, а пиджак ее избранника выглядел мешковатым. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«По моему мнению, стоимость обоих нарядов может составлять от 500 тыс. рублей до 1 миллиона… Что получили молодожены за эти деньги? Ани Лорак появилась на свадьбе в смелом наряде. Открытые плечи и разрез, который открывает практически всю ногу, сделали ее образ женственным и привлекательным. Однако свадьба была на пляже, в уединённом месте. Поэтому выбор невесты был оправдан – «чужие здесь не ходят», а порадовать жениха было чем. Хорошо, если она соотнесла свой образ с тем, что жених хотел бы видеть на ней во время свадебной церемонии. Платье невесты — яркий пример неудачной работы дизайнера с особенностями стройной фигуры Ани. Мы видим много открытых участков тела. Платье с корсетом смотрелось бы в разы лучше. За счёт него фигура со всеми особенностями выглядела бы более выигрышно», — высказалась Коробцева.
Не оценила Надежда и наряд возлюбленного Лорак. Эксперт отметила, что на свадьбе хочется увидеть хорошо сидящий костюм жениха, а не «домашний халат с воротником-шалькой». Дизайнер, как и в случае с Ани, вновь не учла особенности телосложения ее избранника.
«А что можно сказать о костюме жениха? Я считаю его не очень удачным. Он явно был задуман как эксклюзивный образ, несущий белый цвет, как символ чистоты, но, увы, смотрится проигрышно. Исаак крепкого телосложения, судя по всему, настоящий мачо. Глядя на портреты, снятые крупным планом, кажется, что жених одет в белый домашний халат с воротником-шалькой. Пиджак сидит мешковато, брюки и того хуже, длина рукавов и длина брюк не подогнаны по длине. Вообще весь костюм производит впечатление слишком свободного и не украшает складную фигуру жениха. Хорошо сидящего костюма, так ожидаемого на торжестве, мы, увы, не увидели», — резюмировала Коробцева.