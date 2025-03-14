Что не так со свадебными образами Лорак и ее мужа

Ани Лорак рассказала про тайную свадьбу, сыгранную на Мальдивах, и поделилась красочными снимками с торжества. Поклонники обратили внимание не только на счастливых молодоженов, но и на их дизайнерские наряды от Яны Расковаловой.

Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что образы супругов нельзя назвать удачными: дизайнер не учла особенности фигуры Лорак, а пиджак ее избранника выглядел мешковатым. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«По моему мнению, стоимость обоих нарядов может составлять от 500 тыс. рублей до 1 миллиона… Что получили молодожены за эти деньги? Ани Лорак появилась на свадьбе в смелом наряде. Открытые плечи и разрез, который открывает практически всю ногу, сделали ее образ женственным и привлекательным. Однако свадьба была на пляже, в уединённом месте. Поэтому выбор невесты был оправдан – «чужие здесь не ходят», а порадовать жениха было чем. Хорошо, если она соотнесла свой образ с тем, что жених хотел бы видеть на ней во время свадебной церемонии. Платье невесты — яркий пример неудачной работы дизайнера с особенностями стройной фигуры Ани. Мы видим много открытых участков тела. Платье с корсетом смотрелось бы в разы лучше. За счёт него фигура со всеми особенностями выглядела бы более выигрышно», — высказалась Коробцева.

Не оценила Надежда и наряд возлюбленного Лорак. Эксперт отметила, что на свадьбе хочется увидеть хорошо сидящий костюм жениха, а не «домашний халат с воротником-шалькой». Дизайнер, как и в случае с Ани, вновь не учла особенности телосложения ее избранника.