Звезда «Очень странных дел» в прозрачном наряде появилась на публике вместе с мужем

Lenta.ru

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун в откровенном наряде появилась на публике со своим мужем, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком Бон Джови. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Звезда «Очень странных дел» появилась на публике в прозрачном наряде
© Кадр из сериала

21-летнюю звезду популярного телесериала «Очень странные дела» заметили в Нью-Йорке в компании супруга. Знаменитость предстала перед камерами в остроносых туфлях и прозрачном облегающем платье черного цвета, сквозь ткань которого просвечивали трусы средней посадки. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено глубоким декольте и мехом.

© Lenta.ru

Ее 22-летний избранник, в свою очередь, предпочел черную куртку из ассортимента люксового бренда Louis Vuitton и джинсы. Кроме того, на нем были коричневые замшевые ботинки.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун снялась без штанов для рекламы собственного бренда Florence by mills fashion.

Тренды
Джон Бон Джови
Бобби Браун
Louis Vuitton