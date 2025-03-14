Звезда «Очень странных дел» появилась на публике в прозрачном наряде

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун в откровенном наряде появилась на публике со своим мужем, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком Бон Джови. Соответствующие снимки публикует Page Six.

© Кадр из сериала

21-летнюю звезду популярного телесериала «Очень странные дела» заметили в Нью-Йорке в компании супруга. Знаменитость предстала перед камерами в остроносых туфлях и прозрачном облегающем платье черного цвета, сквозь ткань которого просвечивали трусы средней посадки. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено глубоким декольте и мехом.

© Lenta.ru

Ее 22-летний избранник, в свою очередь, предпочел черную куртку из ассортимента люксового бренда Louis Vuitton и джинсы. Кроме того, на нем были коричневые замшевые ботинки.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун снялась без штанов для рекламы собственного бренда Florence by mills fashion.