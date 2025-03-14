Стилист призвал носить шубы из овчины зимой 2025 года

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян предсказал тренд зимы 2025. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Спрос на искусственный и натуральный мех растет после модных показов. За последние 3 недели количество запросов на искусственный мех увеличилось на 220%, а на овчину — на 250%, сообщает ритейл платформа Net-a-Porter. Думали, шубы пропадут с улиц в следующем сезоне? Как бы не так", — написал стилист.

А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает "зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ".

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей. Стилист также объяснял, как выбрать тренч.