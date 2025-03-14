Ксения Собчак вышла на подиум в «платье кентавра»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на подиум на Неделе моды в Москве. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость приняла участие в шоу бренда Vereja. Она дефилировала в каркасном зеленом макси-платье, которое назвала платьем кентавра. Также Собчак уложила волосы в гладкий низкий пучок и дополнила образ массивной обувью.

«Кстати, видела, что коллеги по Telegram-каналам в большом количестве уже успели отметить мою подиумную "подработку". Но это разовые акции и только по любви. Так что Белла Хадид [американская супермодель] может спать спокойно», — указала в подписи автор поста.

В феврале российская супермодель Ирина Шейк появилась на подиуме в прозрачном платье бренда DSquared2 и шапке-ушанке в рамках Недели моды в Милане.