Путешественница раскрыла способы, как выглядеть свежо после перелета

Простые советы помогут выглядеть на все сто. Блогер Ольга Кучерова на своей странице в социальных сетях рассказала, как сделать перелёты более комфортными, а после приземления выглядеть свежо и бодро.

Ольга посоветовала принимать электролиты, которые помогают избавиться от обезвоживания и мышечных спазмов. Перед их применением важно проконсультироваться со специалистом. Кроме того, путешественница порекомендовала регулярно увлажнять кожу во время полёта с помощью крема.