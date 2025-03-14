Путешественница раскрыла способы, как выглядеть свежо после перелета

Путешественница раскрыла способы, как выглядеть свежо после перелёта
Простые советы помогут выглядеть на все сто. Блогер Ольга Кучерова на своей странице в социальных сетях рассказала, как сделать перелёты более комфортными, а после приземления выглядеть свежо и бодро.
Ольга посоветовала принимать электролиты, которые помогают избавиться от обезвоживания и мышечных спазмов. Перед их применением важно проконсультироваться со специалистом. Кроме того, путешественница порекомендовала регулярно увлажнять кожу во время полёта с помощью крема.
Обязательно разминайтесь, чтобы активировать лимфу, ЖКТ и кровообращение, — добавила блогерша, подчеркнув, что во время пути стоит пить больше воды.