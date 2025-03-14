Косметолог объяснила, как самостоятельно справиться с черными точками

Полностью убрать расширенные поры и открытые комедоны, в народе часто называемые «черными точками», нельзя, но можно уменьшить их с помощью грамотного домашнего ухода, рассказала врач-косметолог, дерматолог, дерматоонколог Валентина Насонова. Самостоятельно справляться с этим эстетическим недостатком врач научила россиян в беседе с «Лентой.ру».

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Доктор обратила внимание на то, что «черные точки», — это не загрязнение кожи, а форма угревой сыпи. Темный оттенок открытых комедонов объясняется окислением кожного сала и клеток кожи внутри пор. Главной причиной их появления косметолог назвала генетическую предрасположенность и гормональные изменения. Также большое значение имеет чувствительность рецепторов кожи, которые улавливают гормоны.

Насонова подчеркнула, что полностью справиться с «черными точками» и расширенными порами нельзя.

«Если вы обладатель комбинированной или жирной кожи, можно только визуально чуть сузить поры и сократить количество "черных точек" за счет грамотного домашнего ухода и качественного очищения», — объяснила она.

По словам врача, очищение должно быть регулярным, причем важно использовать деликатные средства, которые не сушат кожу.

Также Насонова рекомендовала посетить дерматолога, который поможет подобрать правильные уходовые средства.

Если у человека увеличена выработка кожного сала, можно использовать кислоты: гликолевую, азелаиновую, салициловую. Превосходно справляются с этой задачей топические ретиноиды. В случае возрастной атоничной кожи требуются дополнительно увлажняющие и омолаживающие компоненты, незаменимы антиоксиданты и ретинол, — Валентина Насонова, косметолог, дерматолог, дерматоонколог

Еще одна рекомендация косметолога — обратить внимание на текстуру косметических средств, используемых в уходе. Людям с «черными точками» и расширенными порами не стоит использовать в уходе масла, плотные жирные кремы с комедогенными (вызывающими закупорку пор) компонентами в составе.

Многие пациенты самостоятельно выдавливают «черные точки» — делать это категорически нельзя, поскольку существует риск инфицирования, усиления воспаления, появления рубцов, — Валентина Насонова, косметолог, дерматолог, дерматоонколог

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