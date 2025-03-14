Певица Сабрина Карпентер показала селфи без макияжа во время болезни

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер во время болезни показала селфи без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 45,4 миллиона подписчиков.

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25-летняя исполнительница продемонстрировала снимок, где предстала в желтой кофте на пуговицах и леопардовом шарфе, который надела на голову. При этом она позировала без декоративной косметики на лице, отметив, что испытывает сильное недомогание.

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В то же время знаменитость заявила, что не может дождаться своего выступления в Глазго в рамках концертного тура Short n' Sweet.

В феврале Сабрина Карпентер в нижнем белье попала на обложку Vogue.