Аналитики ответили, где чаще всего покупают одежду и обувь россияне

При этом большинство пользователей отдают предпочтение маркетплейсам.

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Об этом говорится в исследовании «Яндекс Маркета», предоставленном радиостанции «Говорит Москва».

Так, четверть опрошенных подписываются на понравившиеся магазины, чтобы следить за новинками. Повседневная и домашняя одежда, аксессуары и обувь — самые частые товары для заказа онлайн. При их выборе в интернет-магазинах 65% пользователей читают отзывы, а 55% смотрят фотографии предыдущих покупателей.

Более 40% покупателей сверяются с размерной сеткой, а каждый десятый — изучает бренд. Более 70% участников исследования отметили, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда. А каждый третий предпочтёт купить вещь онлайн, если у бренда одна и та же модель представлена и в интернете, и в магазине.