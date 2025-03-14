Селена Гомес пришла на день рождения жениха в платье за миллион рублей

Американская певица и актриса Селена Гомес пришла на день рождения жениха Бенни Бланко в платье почти за миллион рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Page Six.

32-летняя звезда появилась на 37-летии возлюбленного в пышном платье Oscar De La Renta цвета фуксии и без бретелей. Поверх изделия, декорированного корсетным лифом и юбкой с высокой посадкой, она надела черную укороченную шубу из меха.

По данным издания, стоимость данного наряда составила 10,990 доллара (952 тысячи рублей). Свой образ Гомес завершила черным колье-чокером и минималистичным макияжем.

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В феврале Гомес объяснила причину экстремального похудения. Знаменитость, посетившая премию Гильдии киноактеров США в облегающем наряде, взволновала публику новым внешним видом.