В «Золотом яблоке» начали продавать интимную смазку за 45 тысяч рублей

В «Золотом яблоке» начали продавать интимную смазку на 45 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте сети косметических магазинов.

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Речь идет о лубриканте швейцарского бренда Swiss Navy. Согласно информации на сайте, средство изготовлено из силикона наивысшего качества и имеет легкую текстуру. Приобрести его можно за 45 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в «Золотом яблоке» предложили покупателям ароматические свечи за несколько тысяч рублей.