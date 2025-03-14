В «Золотом яблоке» начали продавать интимную смазку за 45 тысяч рублей
В «Золотом яблоке» начали продавать интимную смазку на 45 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте сети косметических магазинов.
Речь идет о лубриканте швейцарского бренда Swiss Navy. Согласно информации на сайте, средство изготовлено из силикона наивысшего качества и имеет легкую текстуру. Приобрести его можно за 45 600 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в «Золотом яблоке» предложили покупателям ароматические свечи за несколько тысяч рублей.