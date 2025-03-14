Три рецепта скрабов от ненавистной «апельсиновой корки»

Отъедались всю зиму, а теперь страшно раздеться перед зеркалом и увидеть «плоды» пищевого безумия? Свисающие бока, выпирающий живот, а главное предательски проступающий на бедрах и ягодицах целлюлит — это главные триггеры всех женщин в преддверии летнего сезона. Не спешим отчаиваться и подбирать себе маскирующие все это безобразие оверсайз-наряды. Лучше начнем реабилитировать кожу и корректировать фигуру. Для этого необязательно бежать к массажисту или косметологу и тратить всю зарплату на процедуры. Скрабирование в домашних условиях даст почти тот же эффект. Наверняка, все ингредиенты уже есть на вашей кухне. Останется их смешать в нужных пропорциях и можно отправляться в ванну на СПА-сеанс.

Кофейный скраб

Его величество кофе умеет бодрить не только изнутри, но и снаружи. Он отлично тонизирует кожу, улучшает микроциркулярцию, выводит лишнюю жидкость и разгоняет лимфу. С целлюлитом тоже справится на раз-два. Лучше брать свежий кофейный жмых, оставшийся в турке или кофемашине после приготовления напитка. В нем пока сохранилась максимальная концентрация масел, да и аромат от кофе исходит просто божественный. Но подойдет и уже молотый кофе из пакета. Необязательно покупать дорогой, бюджетные варианты в качестве расходника будут не менее эффективны. Добавляем оливковое или подсолнечное рафинированнное масло, чтобы масса лучше «склеилась» и не рассыпалась в руках при нанесении. Для запаха можно капнуть несколько капель эфирного апельсинового масла (другие цитрусовые тоже подходят).

Наносим скраб на предварительно распаренное тело с помощью специальной варежки, но можно и голой ладонью. Массируем, растираем смесь на всех участках тела (не только проблемных). Но стараемся избегать тех, где кожа более чувствительна (область декольте, внутренняя сторона рук от подмышки до локтя, интимная область). После смываем скраб теплой водой и не забываем нанести увлажняющий крем.

Соляной скраб

Соль обладает хорошим отшелушивающим свойством, к тому же имеет способность воздействовать на подкожные жировые отложения. Проявления целлюлита тоже сгладит значительно. Если, конечно, не будете уплетать бургеры после каждого скрабирования. Чтобы сделать простейший скраб из соли (морской или крупной поваренной), добавим столовую ложку масла на две ложки соли. Масло грейпфрута или мандарина тоже не повредит. Наносим так же, как и кофейный. Когда захочется разнообразить рецепт, добавьте немного молотой корицы и черного перца для большего разогревающего эффекта.

Овсяный скраб

Лучше всего для приготовления такого скраба подходит грубый крупный геркулес. От перемолотых хлопьев толку будет мало. На несколько минут запарим горсть овсянки теплой водой, а после нанесем ее на заранее разогретое в ванной тело. Чтобы несколько смягчить смесь (если у вас очень чувствительная кожа), разбавим геркулес простоквашей или жирным кефиром. Достаточно проделывать процедуру через день, чтобы к разгару весны появился видимый результат. К предыдущим двух рецептам рекомендация та же.