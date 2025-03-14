Butter Skin: как добиться эффекта сияющей «масляной» кожи

Хорошая новость: тренды в макияже все больше стремятся к естественности, но с идеальным финишем. Никакой вычурности, чрезмерности и драмы. Butter Skin — это новый бьюти-тренд, который сочетает гладкость, увлажненность и натуральное сияние, но без жирного блеска. Кожа выглядит бархатистой, напитанной, мягко подсвеченной изнутри — словно вы только что вышли из салона с идеальным уходом.

В отличие от Glass Skin с влажным эффектом или Cloud Skin с матовой вуалью, Butter Skin — это баланс между сиянием и естественной бархатистостью, создавая эффект дорогой и ухоженной кожи. Такой макияж подчеркивает естественную текстуру лица, придавая ему здоровое и ровное свечение без перегруженности тональными средствами. Узнали у визажиста Любови Брусницыной, как его выполнять.

Глубокое увлажнение — основа эффекта «масляной» кожи

Чем лучше увлажнена кожа, тем легче добиться эффекта мягкого свечения. Начните с сыворотки с гиалуроновой кислотой и легкого крема, который придаст коже эластичность. «Используйте увлажняющий праймер с легким сиянием — он создаст идеальную базу, а перед нанесением макияжа сделайте небольшой массаж лица — это разгонит кровь и придаст коже естественный румянец», — советует профессионал.

Полупрозрачный тон — никакой маски

Butter Skin — это здоровая, натуральная кожа, а не плотное покрытие. Выбирайте тональные основы с эффектом ухода — BB-кремы, легкие флюиды или сывороточные тональные средства.

«Наносите тон тонким слоем, растушевывая пальцами или влажным спонжем — так он плавно сливается с кожей. Если нужно скрыть несовершенства — используйте кремовый консилер точечно, но не перегружайте макияж», — объясняет визажист.

Сияние без жирного блеска — мягкий хайлайтер и кремовые текстуры

Butter Skin — это не влажная, а бархатистая кожа с эффектом деликатного свечения. Вместо сухих хайлайтеров выбирайте кремовые или жидкие, наносите их на верхнюю часть скул, уголки глаз, спинку носа и галочку над губой.

Добавьте кремовый румянец в естественных персиковых или розовых оттенках — он придаст лицу свежесть. Если кожа склонна к жирному блеску, слегка припудрите Т-зону рассыпчатой прозрачной пудрой.