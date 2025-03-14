Кайли Дженнер снялась в откровенном латексном наряде

Американская телезвезда Кайли Дженнер приняла участие в откровенной съемке для собственного модного бренда Khy. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница показала снимок, на котором предстала в латексном платье красного цвета. На размещенном фото видно, что изделие оформлено глубоким декольте, оголяющим грудь.

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Поклонники оценили фотосессию бизнесвумен в комментариях под постом, который набрал 469 тысяч лайков.

«Такая горячая», «Каково это — иметь такое идеальное тело?», «Женщина-кошка», «Красотка», «Шикарная Кайли». «Невероятная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей для Кайли Дженнер.