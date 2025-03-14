С чем носить вещи пудровых оттенков весной

Пудровые оттенки весной — это нежность, элегантность и универсальность. Цвет чайной розы, припыленный розовый, нюдовый персик, нежная лаванда — все это великолепно вписывается в весенний гардероб, создавая легкие, романтичные и утонченные образы. Но чтобы такой цвет смотрелся стильно, а не терялся, важно правильно подбирать к нему сочетания. Обсудили со стилистом Машей Ведерниковой главные правила, как носить вещи в оттенке чайной розы и выглядеть безупречно.

Сочетайте с оттенками белого и кремового для свежести

Пудровый и белый — это беспроигрышная комбинация, которая делает образ воздушным и легким. Кремовый, молочный или ванильный — мягкая альтернатива, которая добавляет тепла.

«Если хотите добавить акцент, завершите образ золотыми или серебряными аксессуарами — они подчеркнут нежность цветовой гаммы», — рекомендует эксперт.

Другой вариант — акцент с насыщенным и ярким цветом, например, фуксия или бордо.

Добавьте контраста с серым, графитом и шоколадом

Если хочется глубины, оттенки серого, кофейного и темного шоколада отлично подчеркивают нюдовую палитру и делают образ более выразительным. Такой контраст особенно хорошо смотрится в деловых и элегантных образах, но и романтичные, утонченные и нежные платья, блузки и комплекты в такой цветовой комбинации выглядит совершенно роскошно.

Сочетайте с джинсами для расслабленного шика

Деним — это идеальный баланс между женственностью и повседневной практичностью. Светло-голубой, классический синий или глубокий индиго создают стильные и свежие комбинации с пудровыми оттенками.

«Общее правило: чем светлее деним, тем нежнее образ, а темная джинсовая ткань делает его более выразительным», — объясняет стилист.

Сыграйте на приглушенной пастели для романтичного образа

Пудровые оттенки идеально сочетаются с лавандовым, мятным, небесно-голубым и приглушенным персиковым. Это мягкие, но элегантные сочетания для весенних образов. Все вместе будет выглядеть свежо и дорого, если добавить немного перламутровых или жемчужных аксессуаров.

Завершите образ интересными фактурами и аксессуарами

Чтобы вещи в пудровых оттенках не выглядели скучно, добавьте разные текстуры: кожа, замша, шелк, твид или трикотаж. Аксессуары тоже играют важную роль — они могут как подчеркнуть нежность образа, так и сделать его более смелым. Кстати, нюдовые оттенки любят натуральные материалы — такие образы всегда выглядят утонченно и дорого.