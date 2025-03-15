Терапевт объяснил, как одеваться в период межсезонья

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Мезенова объяснила в беседе с RT, как правильно одеваться в межсезонье.

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«Некоторые люди считают, что из-за перепада температур ранней весной легче простудиться. Однако сама по себе смена погоды не может спровоцировать возникновение, например, ОРВИ или гриппа — возбудители этих заболеваний передаются воздушно-капельным путём при контакте с больным человеком. Но при этом перепад температур может повлиять на восприимчивость организма к некоторым заболеваниям: иммунная система человека более эффективна в условиях, когда нет переохлаждения или перегревания тела», — объяснила эксперт.

По её словам, для подбора одежды в период межсезонья нужно учитывать два фактора: многослойность и температуру воздуха.

«Например, при минусовой температуре воздуха необходимо использовать утеплённые вещи, а в плюсовую — более лёгкие и воздухопроницаемые. Для снижения риска перегревания лучше не использовать синтетические ткани в качестве нижних слоев одежды, поскольку они препятствуют испарению влаги с поверхности тела. Предпочтение стоит отдавать дышащим тканям, например хлопку или льну. Вещи из натуральных тканей помогают поддерживать нормальную температуру тела: они хорошо впитывают влагу и пропускают воздух», — рассказала специалист.

По её мнению, чтобы избежать переохлаждения, в качестве утепляющего слоя одежды можно использовать вещи из тонкой шерстяной ткани.

«Для снижения вероятности обморожения ушей и кожи головы в условиях холода и ветра рекомендуется носить головной убор, например шапку или плотно застёгнутый капюшон. В дождливую погоду стоит выбирать водонепроницаемую верхнюю одежду и обувь. Для снижения риска развития простудных заболеваний в межсезонье важно дать организму адаптироваться и стараться выбирать одежду по погоде», — заявила собеседница RT.

Рекомендуется постепенно заменять зимнюю одежду на весеннюю, объяснила терапевт.

«Например, сначала заменить пуховик на чуть более лёгкую верхнюю одежду, затем сменить плотные шерстяные свитера на хлопковые, тёплые толстые шапки — на их более тонкие аналоги. Важно ориентироваться на свои ощущения и не допускать переохлаждения или перегрева организма», — заключила врач.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT рассказал, какие работы на участке с приходом весны следует выполнить дачникам в первую очередь.