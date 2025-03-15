Россияне рассказали, о каких украшениях из фильмов они мечтают

Согласно исследованию, проведенному аналитиками CDEK Shopping, 38,4% россиян хотели бы получить в подарок колье из фильма «Титаник». Кольцо Всевластия из «Властелина колец» привлекает 21,7% опрошенных, а корона из «Игры престолов» — 15,6%. Менее популярными оказались ожерелье из «Золушки» (9,3%) и серьги из «Красавицы и чудовища» (5,8%).

© unsplash

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

45,6% респондентов предпочли бы, чтобы такое украшение было создано брендом Cartier. На втором месте по популярности — Tiffany Co. (28,3%), на третьем — Van Cleef Arpels (15,7%). Chopard и Pandora набрали 6,8% и 3,6% соответственно.

Большинство опрошенных (35,8%) считают, что такое украшение в реальной жизни стоило бы от 500 000 до 1 000 000 рублей. Чуть меньше — 27,6% — ожидают увидеть цену от 150 000 до 500 000 рублей, а 24,2% ориентируются на ценник выше миллиона рублей. При этом почти половина респондентов (45,7%) согласны на покупку, если цена будет разумной, а 28,4% готовы потратиться, если украшение будет уникальным.

Основной причиной привлекательности украшений из поп-культуры для 56,7% опрошенных стала их эстетика и стиль. Для 21,4% важна символика и значение, а 15,3% ценят связь с любимым персонажем. Историческая ценность оказалась наименее значимым фактором — ее отметили только 6,6% респондентов.

Если бы такое украшение оказалось в их распоряжении, 38,5% носили бы его каждый день. Еще 27,8% рассматривают драгоценность как инвестицию и готовы продать, а 21,4% устроили бы фотосессию, чтобы запечатлеть момент обладания.