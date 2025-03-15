Чем опасен бьюти-тренд на «поросячьи» носы

Необычный бьюти-тренд, который зародился в Южной Корее, добрался и до России. Речь идёт про «поросячий» нос, или по-другому «нос Барби». С помощью инъекций гилауроновой кислоты кончик носа как будто вздёргивают, в результате он немного напоминает свиной пятачок. Рассказываем подробнее, что это за тренд и в чём его опасность.

© Секрет Фирмы

Откуда взялся тренд на «поросячий» нос

Такой вид косметического вмешательства не новый — про него говорили ещё в 2023году.

Правда, тогда он пользовался популярностью, в основном, в Южной Корее. Потом его подхватили в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и некоторых других странах.

Теперь процедура добралась до России, написал телеграм-канал Shot. Отечественные салоны красоты предлагают сделать её за 100 000–450 000 рублей.

Как выглядит «поросячий» нос

Под воздействием гилауронки переносица выгибается в небольшую дугу, а кончик носа заметно приподнимается.

Изначально это называлось «нос Барби» — предполагается, что лицо с ним становится более озорным и выглядит моложе.

Однако многие видят вовсе не кукольный нос, а скорее, свиной пятачок — возможно, из-за открытых ноздрей и более округлой формы.

© Секрет Фирмы

© Секрет Фирмы

Чем опасен «поросячий» нос

По данным телеграм-канала, на процедуру уже стали жаловаться — якобы у некоторых из тех, кто перенёс это вмешательство, появились проблемы с дыханием.

Вообще любые манипуляции с носом чреваты проблемами, так как в нём расположено множество сосудов, отметил Shot. Если их задеть, может случиться закупорка.

Ранее британский пластический хирург Омар Тилло рассказал об ещё одной манипуляции с внешностью, которая набирает популярность. Это подтяжка лобка. Как, а главное, зачем его подтягивают — читайте здесь.