Ким Кардашьян в легинсах и без бюстгальтера снялась для обложки журнала

Бизнесвумен Ким Кардашьян стала лицом нового выпуска журнала Perfect Magazine. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ким Кардашьян позировала топлес в белых кружевных легинсах. Грудь модель прикрыла меховой накидкой, дополнив образ шляпой ковбоя и украшениями с бриллиантами. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж. В кадре она позировала вместе со своим роботом от компании TESLA.

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До этого Ким Кардашьян выложила фото, где позировала в белом крошечном бикини. Модель собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа. Бизнесвумен отдыхала вместе со своими давними подругами Симоной Харуш и Элисон Слэттер. Звезда также показала кадр, где был запечатлен ее сын Псалм.

На днях Ким Кардашьян посетила закрытое мероприятие, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Для светского вечера модель выбрала серебристое макси-платье из кутюрной коллекции Balenciaga. Звезда реалити-шоу дополнила образ редкой микро-сумкой Hermès Kellymorphose Kelly Sac Bijou из стерлингового серебра. Стоимость аксессуара на ресейл-платформе Rotormine составляет $76 600.