Как бороться с ломкостью волос

Ломкие волосы — частая проблема, с которой сталкивается большинство женщин. Как обладательница гладких и здоровых волос длиной 60 см, стилист Дарья Ходарева, поделилась с нами своим опытом и рассказала, как можно решить проблему. Причины ломкости можно разделить на два типа: внутренние и внешние.

«Первые достаточно банальны — это нехватка необходимых микроэлементов вследствие заболеваний или диеты. Это легко решается посещением врача и сдачей анализов, а порой — простейшей работой над составлением плана питания», — отмечает Дарья.

Важно, чтобы оно было регулярным, полноценным и здоровым, и тогда не только волосы скажут вам «спасибо». Но и их состояние станет заметно лучше, ведь при стабильном насыщении волосяных фолликул необходимыми витаминами и минералами ломкость прядям не грозит.

Вторые связаны с нарушением структуры волоса, а именно — кутикулы.

«Если чешуйки кутикулы плотно прилегают друг к другу — волосы гладкие, длинные и блестящие. Если они повреждены, то волос становится ломким, состояние прядей портится, и появляются обломанные и сеченые кончики», — говорит специалист.

Как повреждается кутикула? Прямым физическим или химическим воздействием:

Окрашивание и биохимические процедуры

Регулярное окрашивание, выпрямление, биохимическая завивка и осветление волос любого типа напрямую способствуют разрушению кутикулы. Дарья советует сократить количество данных процедур и выбирать безопасные альтернативы. Если это невозможно, тогда всерьез стоит подумать не только о тратах на химические процедуры, но и на процедуры ухода, которые не спасут на 100 процентов, но хотя бы немного помогут локонам пережить столь сильное воздействие на их структуру и минимизировать последствия.

Термическое воздействие

Сюда же относятся всевозможные помощники в вопросах укладки: плойки, утюжки и сушка волос горячим воздухом также повреждают их структуру и способствуют ломкости.

«Выбирайте щадящие способы — например, для кудряшек отлично подойдут бигуди или укладка кудрявым методом. Для гладкого эффекта существуют специальные косметические средства и полотенца», — советует эксперт в сфере волос.

А сушка феном станет абсолютно безопасной, если использовать термическую защиту и отдавать предпочтение режимам с теплым или холодным воздухом.

Расчески и резинки

Ну и куда же нам без расчесок и резинок, да, девочки? Эти два незаменимых помощника также могут создавать большой ряд проблем.

«Отдавайте предпочтение мягким расческам с силиконовыми зубчиками разного уровня длины. Они бережно распутывают пряди и не повреждают кутикулу», — рассказывает Дарья. Как и шелковые резинки или резинки «пружинки».

Они мягко держат волосы, не передавливая их. Главное, не стягивайте резинки, а аккуратно снимайте, не создавая лишнего трения и не провоцируя новые повреждения.

Воздействие окружающей среды

И, конечно, это негативное воздействие окружающей среды.

«Зимой — это шапки и шарфы. Неправильно подобранные, они растирают кутикулу и создают массу проблем даже для кровотока, что также влияет на здоровье ваших локонов. Летом — это солнце и морская вода», — акцентирует внимание специалист.

Но и они будут не страшны, если не забывать носить легкий головной убор и вовремя собирать волосы в прическу перед купанием. То же самое касается и бассейнов, саун и процедур парения. Помните, что любое агрессивное воздействие напрямую влияет на состояние волос.

Правильный выбор полотенца для волос

Мало кто задумывается о вреде махровых полотенец для сушки. Они не только не подходят для удаления лишней влаги, но и провоцируют сечение. Крупные и грубые ворсинки махры повреждают нежную кутикулу мокрого волоса. Даже если вы не растираете локоны таким полотенцем, естественное трение все равно происходит в процессе движения.

«Выбирайте легкие и мягкие полотенца-тюрбаны из гладких и мелковорсистых волокон с хорошей абсорбционной способностью — шелка и микрофибры. Такие полотенца не только не повредят ваши волосы, но будут ухаживать за ними — снимая пушистость и дополнительно разглаживая кутикулу, тем самым придавая волосам блеск и сияние», — резюмирует эксперт.

Все эти простейшие правила облегчат вам рутину по уходу за волосами, ведь сохранят их качество и внешний вид! А это не может не радовать глаз и не поднимать самооценку, тем более, весной.