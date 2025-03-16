Свежие кадры с певицей Аллой Пугачевой, устроившей скандал с журналисткой на кипрской набережной, облетели весь Интернет. Многие отметили, что выглядит 75-летняя певица несколько иначе, чем в соцсетях ее мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). В частности, пользователи Сети заметили на лице Пугачевой неестественную улыбку, напоминающую оскал киношного персонажа – Джокера. Стали практически неуловимы черты прежней певицы, которую все знали. Известный пластический хирург Сергей Свиридов объяснил сайту «Страсти», что стало причиной изменений во внешности Аллы Борисовны.

© PrtScr видео программы «ЧП. Расследование» на НТВ

© PrtScr видео программы «ЧП. Расследование» на НТВ

«На самом деле, очень заметно, что Алла Борисовна неоднократно корректировала возрастные изменения в области лица путем подтяжек как верхней, так и нижней зоны, из-за которых появился эффект маски. Также неоднократно была проведена пластика век, из-за чего ее глаза стали более открытыми и широкими. Но дело в том, что лицо Пугачевой уже невозможно сделать более молодым, так как максимальное натяжение было произведено много раз. Ткани в результате множественных травмирующих факторов потеряли свой объем. Кроме того, пошел спаечный процесс, который тоже немного меняет лицо, нарушает мимику», -

Сергей Свиридов также назвал операцию, из-за которой Пугачева, по мнению некоторых, стала похожа Джокера. Это вмешательство относится к хейлопластике и называется она «Корнер-лифт губ». Производится она через маленькие разрезы, с помощью которых опущенные прежде уголки губ приподнимаются.

«У Аллы Борисовны как раз был этот вариант. В процессе такой операции опущенная мышца подшивается и пересекается с той, которая, наоборот, приподнимает уголки губ. Отсюда и так называемая «улыбка Джокера». Но это устаревшая технология. Я вообще не сторонник ее, так как нарушается мимическая активность наружной части ротовой щели. Мышца-антагонист, поднимающая угол рта, начинает перетягивать его наверх. Фактически, человек лишается стабилизирующего баланса. Одним словом, уголки губ неестественно задираются», -

По словам эксперта, сейчас самым главным трендом в пластике является невидимый эффект. У этого явления есть название Invisible Plastic и подразумевает оно естественный результат после операции.

«Конечно, операции Аллы Пугачевой этому тренду не соответствуют. Ведь мы видим маскообразное лицо и неестественную улыбку. Это скорее антитренд на сегодняшний день. К сожалению, такие операции часто выполняют голливудским звездам, и они несут это в массы, убеждая, что это красиво. Но на самом деле это ведь не так. Исправить это уже невозможно. У Аллы Борисовны такая улыбка останется на всю жизнь. К сожалению, восстановить мышцу, опускающую угол рта после ее пересечения нельзя. Избежать этого результата было невозможно. Это такой вид операции. Кстати, Она проводится под местной анестезией, занимает по времени всего 20 минут», -

Несмотря на все вмешательства, доктор Свиридов отметил, для 75-летнего возраста Примадонна все равно выглядит хорошо.

«Хоть ее лицо и имеет вид маски, у нее отсутствует гравитационный птоз, второй подбородок, компенсирована атрофия в средней зоне лица, нет мимических морщин. Без большого количества операций в этом возрасте тоже обойтись было нельзя. Но другое дело, что пластическая хирургия с каждым днем совершенствуется и Пугачева выглядела бы лучше, если бы воспользовалась более современными технологиями. Но она этого не сделала», -

*Признан иностранным агентом на территории России