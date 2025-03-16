Хирург Свиридов заявил, что Алла Пугачева навсегда останется с «улыбкой Джокера»
Свежие кадры с певицей Аллой Пугачевой, устроившей скандал с журналисткой на кипрской набережной, облетели весь Интернет. Многие отметили, что выглядит 75-летняя певица несколько иначе, чем в соцсетях ее мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). В частности, пользователи Сети заметили на лице Пугачевой неестественную улыбку, напоминающую оскал киношного персонажа – Джокера. Стали практически неуловимы черты прежней певицы, которую все знали. Известный пластический хирург Сергей Свиридов объяснил сайту «Страсти», что стало причиной изменений во внешности Аллы Борисовны.
«На самом деле, очень заметно, что Алла Борисовна неоднократно корректировала возрастные изменения в области лица путем подтяжек как верхней, так и нижней зоны, из-за которых появился эффект маски. Также неоднократно была проведена пластика век, из-за чего ее глаза стали более открытыми и широкими. Но дело в том, что лицо Пугачевой уже невозможно сделать более молодым, так как максимальное натяжение было произведено много раз. Ткани в результате множественных травмирующих факторов потеряли свой объем. Кроме того, пошел спаечный процесс, который тоже немного меняет лицо, нарушает мимику», -ергей Свиридов, Пластический хирург
Сергей Свиридов также назвал операцию, из-за которой Пугачева, по мнению некоторых, стала похожа Джокера. Это вмешательство относится к хейлопластике и называется она «Корнер-лифт губ». Производится она через маленькие разрезы, с помощью которых опущенные прежде уголки губ приподнимаются.
«У Аллы Борисовны как раз был этот вариант. В процессе такой операции опущенная мышца подшивается и пересекается с той, которая, наоборот, приподнимает уголки губ. Отсюда и так называемая «улыбка Джокера». Но это устаревшая технология. Я вообще не сторонник ее, так как нарушается мимическая активность наружной части ротовой щели. Мышца-антагонист, поднимающая угол рта, начинает перетягивать его наверх. Фактически, человек лишается стабилизирующего баланса. Одним словом, уголки губ неестественно задираются», -ергей Свиридов, Пластический хирург
По словам эксперта, сейчас самым главным трендом в пластике является невидимый эффект. У этого явления есть название Invisible Plastic и подразумевает оно естественный результат после операции.
«Конечно, операции Аллы Пугачевой этому тренду не соответствуют. Ведь мы видим маскообразное лицо и неестественную улыбку. Это скорее антитренд на сегодняшний день. К сожалению, такие операции часто выполняют голливудским звездам, и они несут это в массы, убеждая, что это красиво. Но на самом деле это ведь не так. Исправить это уже невозможно. У Аллы Борисовны такая улыбка останется на всю жизнь. К сожалению, восстановить мышцу, опускающую угол рта после ее пересечения нельзя. Избежать этого результата было невозможно. Это такой вид операции. Кстати, Она проводится под местной анестезией, занимает по времени всего 20 минут», -ергей Свиридов, Пластический хирург
Несмотря на все вмешательства, доктор Свиридов отметил, для 75-летнего возраста Примадонна все равно выглядит хорошо.
«Хоть ее лицо и имеет вид маски, у нее отсутствует гравитационный птоз, второй подбородок, компенсирована атрофия в средней зоне лица, нет мимических морщин. Без большого количества операций в этом возрасте тоже обойтись было нельзя. Но другое дело, что пластическая хирургия с каждым днем совершенствуется и Пугачева выглядела бы лучше, если бы воспользовалась более современными технологиями. Но она этого не сделала», -ергей Свиридов, Пластический хирург
*Признан иностранным агентом на территории России