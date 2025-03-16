Актриса Юлия Высоцкая показала фото без макияжа

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая снялась без косметики. Знаменитость поделилась фотографией в Instagram. 51-летняя Юлия Высоцкая была запечатлена с собранными в пучок волосами. Актриса позировала в черных солнцезащитных очках Saint Laurent, темной верхней одежде и сером шарфе с желтым рисунком. Знаменитость снялась в автомобиле на заднем сидении.

"Домой", — подписала фото телеведущая.

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В начале марта стало известно, что Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России. По данным представителей артистки, сейчас она активно развивает сеть своих кулинарных студий. Всего на данный момент открыто пять филиалов, но в 2025 году актриса планирует открыть еще две студии в Москве и одну — в Санкт-Петербурге. В 2023 году сообщалось, что Высоцкая, чьи кулинарные навыки стали причиной насмешек для пользователей социальных сетей, заработала более 150 млн рублей за 2022 год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом "Едим дома". До этого в социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Высоцкой "Едим дома", которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале.