Ольга Бузова предстала перед камерой в облегающем платье-миди

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в облегающем платье с лифом из страз. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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39-летняя Ольга Бузова предстала перед камерой в черном облегающем платье-миди, верх которого украшен серебристыми стразами. Певица добавила к образу укороченный жакет, туфли на каблуках, массивные каффы, кольцо и браслет. Стилист сделал телеведущей гладкую укладку, а визажист — макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

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На днях Ольга Бузова рассказала изданию VOICE, на какие действия мужчины обращает внимание на первом свидании. По словам телеведущей, она готова простить мужчине многое при первой встрече. Однако ей важно, чтобы избранник проявил инициативу оплатить счет в ресторане.

«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. <…> Но, если не оплатил счет — это уже звоночек», — заявила исполнительница.

Бузова также заявила, что пойдет на второе свидание с мужчиной, который позаботится о ней перед самой встречей — закажет такси или заедет за ней на машине.